El Congreso ‘desmiente’ el cuento chino que Yolanda Díaz coló a Ana Terradillos para justificar su ausencia en el último pleno

No sabe ni mentir.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno Sánchez, fue una de las grandes ausentes de la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados el 18 de junio de 2025.

Con todos los escándalos que están acuciando al PSOE, la de Sumar optó por tomar las de Villadiego y no retratarse al lado de Pedro Sánchez y de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Sin embargo, en el programa de ‘La Mirada Crítica’ (Telecinco), Díaz optó por colarle un cuento chino a la presentadora, a Ana Terradillos.

Esta le hizo una pregunta clave, las razones por las que decidió no acudir a la sesión plenaria del 18 de junio de 2025, concretamente a esa sesión de control al Gobierno Sánchez:

La vicepresidenta segunda quiso darle un giro dramático a su incomparecencia en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo asegurando que el Partido Popular llevaba haciéndole el vacío a ella y a los ministros de su formación varios meses:

Bueno, yo no tenía pregunta, como saben ustedes, a mí nunca me pregunta. El Partido Popular ha declinado hacerlo hace muchísimos meses y efectivamente no hemos comparecido. El señor Urtasun y la señora Rego tampoco. Y por tanto no hemos ido a esa sesión.