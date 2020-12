María Patiño explota el cáncer de Mila Ximénez para hacer audiencia en Telecinco

Utilizar un cáncer para hacer audiencia es, como mínimo, amoral. Lástima que no es la primera vez que sucede en Telecinco.

Cuando Mila Ximénez anunció que tenía cáncer de pulmón, ‘Sálvame’ utilizó la noticia para hacer audiencia. Se pasaron una tarde entera anunciado algo muy grave y triste y cuando al fin se supo de lo que se trataba, eran las ocho de la tar, hora en la que el programa de Telecinco competía con ‘Pasapalabra’ en A3.

Hacer negocio de una enfermedad tan grave no es ilegal pero sí rastrero. Pero en Mediaset trafican con pornografía emocional y nosotros (me incluyo) la consumimos. Si lo hacen es porque triunfa.

Para poder competir por el prime-time (que últimamente está perdiendo), Telecinco ha ido sacando especiales de ‘Socialité’ de manera esporádica.

El 14 de diciembre de 2020, se anunció, pues, que María Patiño iba a entrevistar a Mila Ximénez en ‘Socialité’ en las Navidades más tristes de la colaboradora.

Y es que Mila, por su enfermedad, no quiere ver a su familia en estas fiestas. Se encuentra triste pero, eso sí, no quiere ayuda, no quiere dar pena… Por eso da una entrevista diciendo lo sola que está. No tiene sentido.

Entre otras cosas, Mila dijo:

He pasado un tiempo donde he petado, donde la cabeza me ha dicho si todo esto merece la pena. Hace un tiempo me preguntaron si he aceptado la enfermedad, dije que el tratamiento sí y la enfermedad no. Ahora acepto la enfermedad pero el tratamiento no

Llevo mucho tiempo confinada. Salí de la casa de ‘GH’, que no fue fácil, cuando salí fue el confinamiento, después tuve el herpes zoster que es un dolor muy complicado y, cuando creía que las cosas volvían a la normalidad, me diagnosticaron el tumor, el cáncer.

Ahora va todo de la enfermedad, pero tengo que remontar y hacer una vida normal, que no la estoy haciendo. Tengo muchos miedos, a salir sola, a hacer la compra, pero tengo que cambiar.

Esto que me ha pasado es una gran putada. Ya tenía edad de descansar y disfrutar, y que en este momento tenga este parón me ha parecido una jugarreta del destino muy cabrona. Estoy muy cabreada con esto. Lo único que espero es ganarle la batalla sacándole fuerzas de donde no la tengo.

Me da muchas vueltas la cabeza. Prefiero calidad de vida, esto que voy a decir es una barbaridad, pero prefiero una vida más corta pero más vida. Con más calidad de vida