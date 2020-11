La entrevista de Mila Ximénez a Kiko Rivera pone los pelos de punta por un detalle

Kiko Rivera ha vendido una exclusiva a Lecturas para atacar a su madre, Isabel Pantoja.

La entrevista se la ha hecho la mismísima Mila Ximénez, otrora enemiga íntima de la tonadillera.

La exclusiva se publica el miércoles 4 de noviembre de 2020 pero un día antes, tanto el DJ como la colaboradora de ‘Sálvame’ han adelantado contenido de la entrevista y va a ser brutal.

La última polémica de los Pantoja es casi de lo único que se habla en Telecinco.

Para que nos enteremos. Toda la familia está mal de dinero, en especial Kiko Rivera. Este acudió al ’Deluxe’ para decir que estaba sufriendo una depresión y que por eso le había sido infiel a su mujer, Irene Rosales (sin comentarios).

Isabel Pantoja llamó al ‘Deluxe’ para decirle a su hijo que, prácticamente, su depresión era un cuento y que no tenía motivo alguno para estar tiste.

Esto provocó que Kiko se enfadara y el 27 de octubre de 2020 llamó a ‘Sálvame’ para poner a parir a su madre de manera nunca vista. Fue muy salvaje.

Conclusión: Hacer de esta guerra familiar un espectáculo público es, simplemente, una estrategia económica. Y es que, además del ‘Deluxe’, Kiko ahora ha vendido una exclusiva a Lecturas.

Los Pantoja están mal de dinero. Ya no es un secreto. Y todo huele a ‘guerra-montaje’ para dar de qué hablar. ¿Qué es lo que nunca habíamos visto de los Pantoja? Un enfrentamiento entre madre e hijo. Pues eso tenemos ahora.

La exclusiva en cuestión se publicará el miércoles 4 de noviembre de 2020 pero el día anterior, Kiko publicó en su cuenta de Instagram una foto abrazando a su entrevistadora, Mila Ximénez y explicando la razón por la que ha decidido traicionar a su madre:

Mañana sale un reportaje que yo no quería hacer con Mila Ximénez.

Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida

Señores yo no soy el malo de esta película lamentable. (…) Yo no hice esto publico ya que yo no fui hablar de ella y sí de mis intimidades de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento.

A muchos de vosotros lo que vais a leer os va a impactar

Me gustaría que Mila dijera lo que yo dije después de que ella hablase con mi madre públicamente para que la gente entienda un poco más.