María Patiño cae a lo más bajo: estafa a la audiencia con un nuevo especial sobre Isabel Pantoja

Basta ya. El linchamiento que Telecinco le está haciendo a Isabel Pantoja es digno de una sociedad distópica. Una pesadilla que es muy real.

La explotación que está haciendo Telecinco de la figura de Isabel Pantoja y de la polémica que últimamente ha protagonizado con su hijo es demencial y agotadora.

Son horas y horas de televisión hablando del mismo tema, y la audiencia, de momento, no decae.

Sumemos las cinco horas diarias de ‘Sálvame’, ’Viva la vida’, ‘Sábado Deluxe’, ‘Socialité’, más las secciones de crónica social de ‘A.R’ y ‘Ya es mediodía’, los especiales ‘Cantora: la herencia envenenada’ y gran parte de ’La casa fuerte’. Son ya más de 90 horas lo que lleva Telecinco dedicándole al tema Pantoja durante las 3 últimas semanas.

Para rellenar tantas horas de televisión no basta con que un hijo se haya enfrentado a su madre, hay que ‘generar’ contenido y si hay que inventárselo o excavar cruelmente en la intimidad ajena, no pasa nada.

Esto es lo que pasó el 30 de noviembre de 2020 cuando Telecinco programó un especial de ‘Socialité’ en el acces-prime time en el que se nos prometió información ‘bomba’ sobre la tonadillera.

¿Qué podían contar más de lo que se ha contado antes? Pues habló un repartidor que llevó un paquete a Cantora y que vio a Isabel Pantoja en muy mal estado (hay que ser ruin) y se entrevistó a un supuesto exnovio de la cantante que hace 40 años al que no ve. Esto es denunciable, de verdad.

Habla el repartidor de Isabel Pantoja

Para Socialité’, María Patiño, la que dice que es un ejemplo de integridad periodística, habló un repartidor (no se ha aclarado de qué producto) que suele ir a la finca de Cantora y que había visto de esta manera a Isabel Pantoja:

Estaba completamente rota. Iba sola, caminando por el campo y hablando con sus gatos.

Parece que los gatitos, su madre, Doña Ana y Agustín son el mayor refugio de la tonadillera en estos duros momentos en el que se ha cuestionado completamente su figura pública, sobre todo, como madre.

El primer novio de Isabel Pantoja

Nos prometieron que esa noche iba a hablar alguien que iba a destrozar para siempre la imagen de la Pantoja, alguien que no había hablado todavía ante la prensa. ¿Quién era? El primer novio de la tonadillera al que no ve desde hace más de cuarenta años. No, no es un chiste.

El señor, de nombre Francisco Costes, habló de cómo le dio el primer beso a Isabel Pantoja cuando ella tenía 14 años.

De verdad, ¿Esto es noticia? No es que sea fan de la tonadillera pero, por favor, en Telecinco están tocando fondo con esto.