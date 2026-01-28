Superjornada decisiva en Champions: la fase de liga llega a su fin

El plato fuerte son Mourinho contra Arbeloa en el Benfica -Real Madrid, pero hay mucho más.

Y con mucho en juego.

La noche del 28 de enero de 2026 se presenta como un momento culminante para la Champions League, ya que se disputará una superjornada con 18 partidos que arrancan a las 21:00 CET.

Los equipos españoles son los protagonistas: Además del enfrentamiento entre los blancos y las águilas lusas, el Barcelona recibe al Copenhague, el Atlético se mide ante el Bodø/Glimt en el Riyadh Air Metropolitano y el Athletic se verá las caras con el Sporting de Portugal en San Mamés. El futuro en octavos pende de un hilo para estos clubes, ya que solo los ocho primeros conseguirán avanzar sin necesidad de playoffs.

La atmósfera está cargada de tensión en el viejo continente. Tanto el Arsenal como el Bayern Múnich ya celebran su clasificación directa, acumulando 18 y 15 puntos respectivamente.

Sin embargo, otros grandes están luchando arduamente por meterse en el top-8.

El Real Madrid, con 15 puntos, necesita salir victorioso en Lisboa para mantener vivas sus esperanzas de subliderato y evitar complicaciones; una derrota podría enviarlos a playoffs como cabezas de serie. Los blancos llegan motivados tras sus recientes triunfos. Aunque hay dudas sobre la participación de Mbappé por molestias en la rodilla, el joven talento Gonzalo García han demostrado estar listo para brillar.

Por su parte, el Barcelona busca consolidar su buen rendimiento en la liga nacional. Con 13 puntos, una victoria ante el Copenhague les aseguraría un lugar entre los octavos directos o playoffs cómodos. Hansi Flick ha logrado encauzar al equipo con nueve victorias consecutivas. Enfrente tendrán a unos daneses dispuestos a dar guerra.

El Atlético, también con 13 puntos, juega como local contra un sorprendente Bodø/Glimt, un rival noruego que ha dado más de una sorpresa.

El Athletic, considerado un outsider con oportunidades, recibe al Sporting de Portugal. Los bilbaínos han tenido una temporada irregular con 12 derrotas en 26 partidos y buscarán dar la campanada en San Mamés. Las casas de apuestas ven favoritos a los grandes: el Real Madrid cotiza a 1.80 para ganar en Lisboa; el Barça, a 1.50 ante Copenhague; el Atlético, a 1.65 contra Bodø; y el Athletic, a 2.10 frente al Sporting. Sin embargo, el fútbol es caprichoso;.

Partidos clave de los españoles esta noche

Aquí están los duelos españoles junto con horarios y canales (todos comienzan a las 21:00 CET):

Equipo español Rival Estadio Canal Barcelona Copenhague Spotify Camp Nou Movistar Liga de Campeones Atlético Bodø/Glimt Riyadh Air Metropolitano Movistar Liga de Campeones Athletic Sporting Portugal San Mamés Movistar Liga de Campeones Real Madrid Benfica Estádio da Luz Movistar Liga de Campeones

Otros encuentros destacados incluyen: PSG-Newcastle, City-Galatasaray, Liverpool-Qarabağ y Dortmund-Inter. Actualmente, la clasificación deja al Chelsea (8º) como último equipo asegurado en octavos directos, mientras que tanto el Barcelona, como el Atlético y el Atalanta, están posicionados para playoffs.

¡Que comience la acción y que nuestros representantes eviten sorpresas inesperadas!