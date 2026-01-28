Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Benfica-Real Madrid de Champions

Mucho morbo y no solo en el césped, sino sobre todo en los bandquillos.

En el Estádio da Luz, Lisboa se encuentra en plena efervescencia por la última jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025-26. Hoy, miércoles 28 de enero de 2026, a las 21:00 horas (hora peninsular española), José Mourinho y su Benfica reciben a un Real Madrid que ya tiene el aroma de los octavos.

Los merengues, que ocupan el tercer puesto con 15 puntos tras una contundente victoria 6-1 sobre el Mónaco, necesitan al menos un empate para evitar el play-in.

Sin embargo, un triunfo los lanzaría entre los cuatro mejores. En cambio, las águilas, en una incómoda posición con solo seis puntos y tras caer 2-0 ante la Juventus, deben ganar y esperar que otros resultados les favorezcan si quieren soñar con los playoffs.

Mourinho, ese ‘maestro’ que regresa a Lisboa con recuerdos de su etapa en Madrid, se enfrenta a Álvaro Arbeloa, su exjugador al que cariñosamente llama «mi chico».

El técnico luso, que tuvo al Madrid bajo su mando entre 2010 y 2013 logrando LaLiga y varias Copas, promete mantener la calma: «Ganar o morir, pero sin locuras porque ellos aprovechan los errores». Arbeloa, ascendido tras la destitución de Xabi Alonso (otro antiguo pupilo de Mou), debutó en Champions con una victoria arrolladora y defiende a su mentor: «Mourinho siempre será uno de los nuestros». Este partido también tiene un componente emocional interesante; el Benfica ha estado invicto en casa ante equipos españoles durante poco tiempo, aunque su historial es poco alentador: solo ha logrado tres victorias en 25 encuentros frente a clubes de LaLiga.

Los blancos llegan invictos en sus últimos diez enfrentamientos contra equipos portugueses y han conseguido cuatro victorias consecutivas en territorio luso. A pesar de esto, las bajas en defensa son motivo de preocupación: Militão, Alexander-Arnold, Rüdiger y Mendy están fuera por lesión. Pero con figuras como Mbappé, Vinícius y Bellingham rindiendo a gran nivel, el Madrid tiene más del 80% de posibilidades de alcanzar los octavos. Por su parte, el Benfica vive su 45ª participación en la Copa de Europa y dependerá del apoyo local junto a estrellas como Pavlidis u Otamendi para dar la campanada. En cuanto a los antecedentes históricos, sonríen a las águilas: recordemos que ganaron la final de 1962 (5-3) aunque fue un hat-trick de Puskás lo que no sirvió para frenarles.

Horarios y dónde verlo

El encuentro comenzará a las 21:00 en España, pero las horas varían según la región. Aquí tienes toda la información necesaria:

Región Hora local TV lineal Streaming España 21:00 Movistar Liga de Campeones, Movistar+ Movistar Plus+ app México 14:00 CDMX FOX One Claro Video, Prime Video Argentina 17:00 ESPN, Fox Sports Disney+ Premium EE.UU. 15:00 ET TUDN, UniMás Paramount+, ViX Latinoamérica Varía ESPN Disney+ Reino Unido 20:00 GMT TNT Sports 8 Discovery+

En España, asegúrate de sintonizar con Movistar para no perderte ningún detalle del partido. Las casas de apuestas dan una clara ventaja al Madrid: cuotas que oscilan entre 1.50-1.70 para una victoria blanca, un empate a 4.00 y una victoria benfiquista valorada en 6.00. Un pronóstico cauteloso señala que los hombres de Arbeloa podrían ganar por 2-1; sin embargo, no hay que subestimar a ‘El Especial’, quien siempre tiene algún as bajo la manga. ¿Sorpresa mourinhista o paseo merengue?.

Alineaciones probables

Benfica (4-3-3): Trubin; Dedić, Otamendi, Araújo, Dahl; Barrenechea, Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Pavlidis.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouaméni; Bellingham, Mastantuono, Vinícius; Mbappé.

Curiosidades : Solo hay cuatro encuentros previos entre ambos equipos: Benfica lidera con dos triunfos frente a uno del Madrid; recordemos especialmente esa épica final de 1962 (5-3) donde Puskás firmó un hat-trick. El Madrid se mantiene invicto en sus últimos diez partidos contra clubes portugueses; por otro lado el Benfica ha perdido cinco de sus últimos seis enfrentamientos ante equipos españoles. Mourinho conquistó LaLiga en la temporada 2011-12 con el Madrid; Arbeloa era su lateral derecho habitual. Benfica cuenta con un total de 45 participaciones en Copa de Europa; este récord solo es superado por el propio Madrid (56). Esta jornada ocho es crucial: una victoria del Madrid les asegura un lugar entre los cuatro primeros; mientras que el Benfica necesita ganar y esperar favores ajenos.

:

Prepárate para un enfrentamiento decisivo que podría marcar el rumbo para ambos equipos esta temporada.