El Real Madrid ha sufrido una derrota dolorosa ante el Real Betis en el Estadio Benito Villamarín.

Como un equipo de pardillos, el de Carlo Ancelotti se dejó remontar bajo el diluvio sevillano y perdió por 2-1.

Este resultado no solo ha complicado la lucha del equipo blanco por el título de LaLiga, sino que también ha dejado al entrenador bajo el punto de mira de la crítica.

En una jornada en la que el Atlético de Madrid, con mucha suerte y enorme tesón, ganó 1-0 al Atlético de Bilbao y se encaramó temporalmente al liderato de la Liga.

La derrota del Real Madrid se produjo el sábado 1 de marzo de 2025, en un partido donde Isco Alarcón fue el protagonista.

El malagueño, antiguo madridista, dominó el juego, dirigió a su equipo con maestría, marcó el gol de la victoria desde el punto de penalti en el minuto 54 y los celebro besando apasionadamente a su novia, Sara Salamo.

El partido ha puesto de relieve las debilidades tácticas del Madrid.

La incapacidad para mantener el control del partido y la falta de reacción ante el empuje del Betis en la segunda parte han sido aspectos críticos.

Ancelotti hasta sustituyó al gran Mbappe en la segunda parte, porque el francés no daba una.

Resultados Recientes

En las últimas semanas, el Real Madrid ha mostrado un rendimiento irregular. Con solo una victoria en sus últimos cinco partidos, el equipo ha perdido terreno en la carrera por el título. La derrota ante el Betis es especialmente significativa, ya que Barcelona podría tomar la delantera en la clasificación si gana su partido contra la Real Sociedad el domingo.

Además, el Real Madrid ha sufrido derrotas importantes en partidos recientes, como la caída ante el Espanyol, lo que ha generado dudas sobre su capacidad para mantener el ritmo en la lucha por el título.

Aunque el Real Madrid ha tenido que lidiar con varias lesiones en la temporada, en el partido contra el Betis, no hubo ausencias significativas por lesiones que afectaran directamente el resultado. Sin embargo, la recuperación de jugadores como David Alaba ha sido crucial, aunque su inclusión en el once inicial no fue suficiente para evitar la derrota.

En el mercado de fichajes, el Real Madrid ha estado activo, pero no ha realizado movimientos significativos recientemente que puedan influir directamente en su rendimiento actual.

La incorporación de jóvenes talentos como Endrick y Arda Güler es vista como una inversión a largo plazo, aunque su impacto inmediato en partidos como el del Betis ha sido limitado.

La derrota ante el Betis ha generado una gran controversia en torno a las decisiones tácticas de Carlo Ancelotti.

La inclusión de David Alaba en lugar de Raúl Asencio, así como las sustituciones realizadas durante el partido, han sido cuestionadas por no lograr cambiar el curso del encuentro.

Además, la decisión de retirar a Kylian Mbappé con 15 minutos restantes ha sido vista como una estrategia para preservarlo para el partido de Champions League contra el Atlético de Madrid, lo que ha generado debate entre los aficionados y analistas.

Competiciones

El Real Madrid se enfrenta a un calendario complicado en las próximas semanas.

Además del partido de Champions League contra el Atlético de Madrid, el equipo también tiene compromisos en LaLiga y la Copa del Rey. Estos partidos serán cruciales para definir su temporada y su capacidad para competir en múltiples frentes.

Champions League : Partido de ida de los octavos de final contra el Atlético de Madrid .

: Partido de ida de los octavos de final contra el . LaLiga : Próximos partidos contra equipos que luchan por puestos europeos y de descenso.

: Próximos partidos contra equipos que luchan por puestos europeos y de descenso. Copa del Rey: Semifinales contra la Real Sociedad.

MBAPPÉ