¡Bochornoso! Una reportera de Silvia Intxaurrondo (TVE) reduce a mero altercado la emboscada que dejó heridos a cuatro militares en Ceuta

Es para miccionar y no echar gota.

Una reportera vinculada al programa de Silvia Intxaurrondo en TVE ha generado indignación al describir como un mero altercado la emboscada que cuatro militares españoles sufrieron en Ceuta.

El hecho, que obligó a hospitalizar a los efectivos, aparece reducido en pantalla a un incidente menor sin apenas contexto sobre la gravedad de los hechos. El tuit de Guillermo Rocafort expone directamente esa forma de narrar los acontecimientos.

El post señala con ironía cómo en el espacio de la presentadora se habla de «altercados» para referirse a lo ocurrido contra los soldados españoles. Añade además el detalle del silencio informativo sobre las cuatro personas que precisaron atención médica tras el ataque. La publicación subraya que la reportera de la mujer del tunecino de Podemos es quien transmite esa versión suavizada de los hechos.

El contexto del suceso en Ceuta

Los militares resultaron heridos en una emboscada clara en la ciudad autónoma. El tuit principal destaca la falta de énfasis en las consecuencias reales para los afectados. Las imágenes del vídeo adjunto muestran el momento en que la periodista emplea el término «altercados» para resumir lo sucedido.

Cuatro militares hospitalizados tras el ataque.

Silencio informativo sobre las lesiones.

Uso del término «altercados» en el programa de RTVE.

Reacciones en la red

El mensaje ha provocado respuestas rápidas entre los usuarios. Una de ellas afirma literalmente: «Hay que señalar y hacer una lista con todos los traidores de los españoles, sean de izquierda o derecha». Otros comentarios coinciden en criticar la forma de presentar el suceso y reclaman mayor rigor en la cobertura de ataques contra las Fuerzas Armadas.

Para el programa de la agente @SIntxaurrondo en @RTVE, la mujer del tunecino de Podemos, la EMBOSCADA contra los militares españoles en CEUTA fueron unos "ALTERCADOS" 👇 Por supuesto SILENCIO a que cuatro militares españoles han sido hospitalizados 😡

pic.twitter.com/Sztm7B66Us — Guillermo Rocafort (@GuillermoRocaf1) August 27, 2026

La queja central gira en torno a la minimización del incidente y la ausencia de información sobre los militares heridos. Varias respuestas exigen que los medios públicos traten con seriedad cualquier agresión contra el personal militar en Ceuta y no la reduzcan a un simple altercado verbal.