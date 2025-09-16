¿Qué le pasa al Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid está teniendo problemas para imponer su fútbol y haber sumado un punto de los seis primeros en la presente La Liga EA Sports es una señal de alarma. Es cierto que es pronto y que queda todo el campeonato por delante, como también lo es que el equipo ha tenido escaso descanso después del Mundial de Clubes y que ha realizado muchos movimientos en el mercado de fichajes, por lo que tiene muchas piezas nuevas, pero el tiempo no perdona y los del Cholo Simeone pueden echar en falta esos puntos no ganados en unos meses.

El equipo colchonero cuajó un excelente primer tiempo en el campo del Espanyol en la primera jornada, lo que le valió para ir al descanso ganando en un campo complicado, pero se derrumbó en el tramo final y el equipo local remontó el encuentro. También se adelantó en la segunda jornada, en casa ante el recién ascendido Elche, y en la tercera, en campo del Alavés, pero ahí la ventaja le duró unos pocos minutos y el empate a uno ya no se movió después del primer cuarto de hora de partido.

Hay tiempo, Simeone tiene crédito, y conviene esperar antes de comenzar a juzgar. El equipo parece haber subido el nivel en algunas facetas, pero ha perdido perfiles concretos que le hacen ser menos variado y versátil en ataque. Johnny Cardoso es un excelente centrocampista y David Hancko apunta a ser una de las bombas del año, pero Ruggeri y Raspadori dejan más dudas.

Al Atlético de Madrid le falta algún perfil en banda que permita abrir el campo y encarar defensas, que también absorba hacia un lado ayudas de centrocampistas o centrales, para liberar espacio en el centro. Y no lo tiene. Las salidas de Lino y Riquelme lastran en ese aspecto, y Marcos Llorente y Gio Simeone tienen mucho físico para llegar a la línea de fondo, pero no buenos pies para dejar a los laterales sentados en una baldosa. Simeone ha probado por ahí también a otro de los fichajes, Thiago Almada, que es un extraordinario jugador, pero sus virtudes son más de jugador interior creativo que de extremo encarador.

Si el Atlético de Madrid no va al mercado a buscar ese extremo, puede echarlo en falta. Y es que Griezmann dejó de ser ese jugador hace muchos años, y ya está en decadencia, por lo que el Cholo lo reserva y lo mima, y ningún otro jugador del flanco ofensivo podría asumir esas tareas. Julián Álvarez es la estrella y gran goleador del equipo, y podría ahogarlo ponerlo en una banda, mientras que Sorloth es el prototipo de delantero ‘tanque’. Los tres atacantes se beneficiarían mucho de tener a algún compañero habilidoso en el costado, especialmente el punta noruego, que es especialista en rematar balones al área.

Es simplista, quizá, reducir los problemas del Atlético a la ausencia de un perfil estratégico en ataque, ya que hay muchas piezas nuevas que acoplar y la plantilla actual llega tras una larguísima temporada pasada, por lo que puede costar encontrar la forma óptima y cierta frescura. Pero sería muy duro para Simeone y para el Atlético ver como otro verano de gran inversión no da el resultado esperado y otra plantilla ilusionante no acaba de despegar.