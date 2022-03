Depuradores de Hollín: La solución para los problemas de humos en restaurantes de brasa y leña

Los depuradores de humo Smoki son equipos de alta tecnología y la solución definitiva para humos, grasa y hollines visibles procedentes de hornos de leña de panaderías, pizzerías, asadores con parrillas de leña o carbón, e industria alimentaria que necesite filtrar este tipo de partículas.

Las partículas en suspensión procedentes de industrias, calderas de gasoil o biomasa, restaurantes, etc. son una gran fuente de contaminación en las ciudades que inciden directamente en la salud y bienestar de las personas. Múltiples estudios científicos vinculan la exposición a la contaminación por partículas en suspensión (PM) a una amplia variedad de enfermedades entre las que se incluyen: muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, infartos de miocardio no mortales, latidos irregulares, asma agravada, función pulmonar reducida, irritación de vías respiratorias, etc.

Uno de los grandes problemas que tienen actualmente las instalaciones profesionales en restaurantes de cualquier horno o parrilla de leña o carbón es la posibilidad de incendio del conducto; la combustión de biomasa genera alquitranes, hollín y creosotas (una mezcla perfecta para iniciar un incendio en las chimeneas); unido a la alta temperatura de los gases sumada a una inoportuna chispa y rápidamente puede originarse una situación de emergencia.

SMOKI genera un cortafuegos imposible de penetrar, además baja a unos 70 Cº la temperatura de los humos por lo que reduce todavía más la posibilidad de incendio, pero eso no es todo, SMOKI impide la formación en la chimenea de capas de grasa y hollín manteniendo limpio su interior haciendo innecesaria la limpieza anual de las mismas marcada en el CTE.

El sistema de filtrado y depuración se basa en el elemento mas simple existente en la naturaleza: «El Agua». El equipo es medioambientalmente sostenible, pues el agua empleada se recicla y recircula por el equipo limitando el consumo de agua a menos de 40 litros / hora.

Otra curiosidad de estos equipos y no menos importante es que el diseño del equipo favorece la evacuación de humos por «Tiro Natural» evitando en muchos casos el uso de ventiladores por lo que supone un ahorro importante en consumo eléctrico.

El principio de funcionamiento es simple: Hacer pasar el humo procedente de la combustión de carbón o leña por un circuito interior saturado de partículas de agua vaporizada a diferentes niveles que arrastra las partículas de grasa, humo y hollín. Además crear un efecto «Venturi» favorecido por la presión generada por las toberas de vaporización y que facilita la circulación interior del humo sin pérdidas de carga y sin necesidad en la mayoría de los casos de ventilación forzada.

El acuerdo con IberHostel va a facilitar la expansión de este innovador producto en España, así como complementar su línea de filtración de humos para campanas extractoras industriales; además su red nacional de distribuidores va a permitir de forma fácil la instalación, mantenimiento y servicio técnico en la península.

Los equipos que se van a comercializar en España son:

SMOKI JUNIOR: El pequeño de la gama para hornos de Pizza de 120 a 150 cm y con conducto de salida de humos de 200 a 300 mm en tiro natural o forzado.

SMOKI CLASSIC: Para Hornos de pan y pizza con chimeneas muy largas con gran pérdida de carga, incorpora un extractor de alta temperatura.

SMOKI MAXI: Para hornos grandes de cualquier tamaño o baterías de hornos hasta 6500 m3 de evacuación y chimeneas de 300 -500 mm

SMOKI MAXI GRILL: Para parrillas de leña o Carbón con extracciones hasta 11.000 m3 y conductos de hasta 600 mm

Los equipos de filtración Smoki ayudan a reducir el daño ambiental provocado por la lluvia ácida resultante de la combustión de biomasa, esta tiene una gran incidencia y efectos perjudiciales en la diversidad de los ecosistemas, también ayuda en las grandes ciudades a reducir el manchado y deterioro de monumentos, edificios y estatuas.

El mundo se reinventa, la convivencia entre las personas que comparten un espacio es fundamental; también garantizar un entorno limpio y saludable con sistemas de extracción fiables y de alto rendimiento es el gran objetivo que deben mantener las empresas; servicios de restauración y hostelería para una tierra sostenible.

Fuente Comunicae