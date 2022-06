Una gran solución de reparación para los dispositivos Apple, en manos de PlaySat

Cuando estas fatalidades suceden uno necesita de un buen servicio, rápido y eficiente, que les recupere el ordenador, o al menos el disco duro donde está la información. De servicios de reparación de ordenadores hay muchos, pero pocos hay como los de PlaySat, expertos en reparación de Apple.

Desde 2016 Apple todos los MacBook llevan el disco duro soldado en la placa base. Eso implica que si el ordenador deja de funcionar, es muy difícil recuperar la información ya que no permite extraer el disco duro y conectarlo a otro ordenador. Por eso es tan importante realizar copias de seguridad de manera periódica para no perder todo el trabajo hecho.

Pero, ¿y si resulta que hay una empresa de reparaciones de ordenadores que si que sabe como arrancar el ordenador y recuperar los datos? Por eso PlaySat es una de las empresas del sector referentes. No hay ni un aparato que falle que no puedan recuperar: ordenadores, smartphones, tabletas, portátiles, etc. Con 20 años trabajando y especializándose en el entorno de Apple, PlaySat es una de las empresas mejor valoradas por sus clientes por su rapidez y eficiencia.

Son expertos en reparación de placas, pero también arreglan pantallas, baterías, etc. Cualquier componente de un ordenador o dispositivo, en PlaySat lo arreglan. Disponen de 4 centros de reparación en Madrid, en la Moraleja, en Castellana, en la Plaza España y la central en Fuenlabrada. En este gran local disponen de un laboratorio enorme, equipado al 100%, con un suelo anti estático, con bancos de trabajo profesionales, etc. Estas instalaciones les acreditan con certificados oficiales como reparadores para todas las marcas del mercado. Además también reciben encargos de otros países europeos.

PlaySat es un referente para muchas empresas y dispone de una nutrida cartera de clientes como grandes aseguradoras, multinacionales, cadenas dedicadas a la venta de productos de electrónica de consumo que operan en toda Europa… Pero también trabajan para ayudar a la alfabetización digital en las escuelas. PlaySat presta sus servicios de reparación al sector educativo. Son para muchos centros escolares un ayuda indispensable para reparar todas aquellas tabletas, iPads y Surfaces, de forma rápida y eficiente para que los alumnos no pierdan el ritmo de las clases.

En este sentido, además PlaySat ofrece un seguro a las escuelas para que mediante el pago de una pequeña cuota puedan dar una cobertura total a todos los aparatos electrónicos de la escuela. De esta manera, cualquier dispositivo que sufra una rotura o deje de funcionar, de manera exprés podrá ser reparado y devuelto al aula.

Una de las claves del éxito de PlaySat está en su organización. A través de la figura del distribuidor consiguen llegar a todos los clientes y dejarlos satisfechos. Este distribuidor puede ser un profesional, una empresa del gremio de las reparaciones electrónicas e informáticas que presta sus servicios a través de PlaySat. Son como intermediarios, reciben los dispositivos rotos, los hacen llegar a PlaySat para que sus técnicos los reparen y los devuelven a sus propietarios para que los vuelvan a disfrutar.

Sin duda, el servicio de reparaciones de ordenadores y otros dispositivos de PlaySat es un servicio que reduce muchos costes a las empresas. Si se puede reparar, ¿para qué hay que cambiarlo? Y no solo redunda en un beneficio económico para las empresas, sino que también ayuda a paliar la sobreproducción del sector con el impacto medioambiental que supone.

Fuente Comunicae