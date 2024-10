Lamp redujo sus emisiones un 33% el año pasado

Una reducción del 33% en sus emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2, que equivalen a un ahorro de 74 Tn CO₂ a la atmósfera. Son las cifras que Lamp, empresa líder en el diseño y producción de iluminación técnica avanzada, ha alcanzado en sus objetivos de descarbonización durante el ejercicio de 2023. La empresa da así un paso más hacia su objetivo ambicioso de lograr una reducción del 100% de sus emisiones de alcances 1 y 2 y del 50% de las emisiones de alcance 3 para lograr el Net Zero en 2025, compensando aquellas emisiones que de forma directa la empresa no pueda eliminar.

Este es uno de los datos principales que se extraen de su segunda y recién publicada Memoria de Sostenibilidad 2023. Un documento que además, y por primera vez, ha sido verificado por una entidad externa como Bureau Veritas y que presenta mejoras en el sistema de reporting en referencia a los estándares GRI, el conjunto de principios y directrices reconocidos internacionalmente para reportar aspectos de sostenibilidad.

Asimismo, la Memoria pone de relieve algunos hitos ya alcanzados en cuanto a sus líneas estratégicas de sostenibilidad. Entre ellas, las derivadas del estudio de la reducción del consumo de recursos o del fomento de la circularidad y la resiliencia de las soluciones de iluminación. En este sentido, cabe destacar que, durante 2023, se han implementado acciones de alto impacto en cuanto a la reducción de consumo de recursos, como proyectos de digitalización en los documentos de compra, permitiendo un ahorro de papel de un 32%. Además, a cierre de dicho ejercicio, el 59% de las ventas de Lamp fueron productos realizados con material reciclado, incrementando esta partida en casi un 20% con respecto las ventas del año 2022.

Por otro lado, durante 2023 la empresa ha mejorado significativamente la eficiencia de sus familias de mayor impacto, como la familia HANCE con una mejora del 30% de su eficiencia, o la familia B-SIDE con una mejora de hasta un 50%. También ha aumentado, en concreto hasta un 48%, las ventas de productos que cuentan con ACV (Análisis del Ciclo de Vida) del 55% de las referencias totales del portafolio de Lamp que disponen ACV y DAP (Declaración Ambiental de Producto) publicada y digitalizada.

Lamp completa su Plan de Sostenibilidad con otras dos líneas estratégicas igualmente importantes: la generación de condiciones lumínicas para el bienestar; y la generación de una comunidad empresarial diversa, ética e inclusiva. Así, a cierre de 2023 entre otras cosas, la compañía ha introducido en el mercado casi 8.000 soluciones alineadas por completo con criterios de iluminación saludable, ha contado con proveedores de cercanía en el 90% de los casos y ha reducido su brecha salarial por categorías de convenio en más de un 18% durante 2023.

«Nos sentimos orgullosos de que esta, nuestra segunda Memoria de Sostenibilidad, haya visto la luz tras ser verificada por una entidad externa. Algo que muestra nuestro compromiso con la máxima transparencia. De esta forma compartimos nuestra estrategia, compromisos, avances y acciones de mejora para ser una empresa que genere un impacto positivo en el medioambiente y en la sociedad, promoviendo una industria de la iluminación más sostenible. Somos conscientes de la urgencia climática, que nos apremia a realizar un cambio que solo haremos posible gracias al trabajo conjunto de todos los agentes que formamos parte de la industria», comenta Ignasi Cusidó, director general de Lamp.

Las líneas estratégicas de la compañía -Worktitude For Wellbeing, Worktitude For Life y Worktitude For Innovation-, recogen y guían cada una de las acciones que Lamp lleva a cabo. Y todas estas acciones de mejora se engloban bajo tres ejes sobre los que se articula de manera transversal el Plan de Sostenibilidad de Lamp: Planeta, Personas y Prosperidad.

Ejemplo de éxito: actualización lumínica del «Mercado de los Encants»

La intervención realizada por Lamp en el «Mercado de los Encants», en Barcelona, a través de su servicio CircuLight, es un ejemplo de transición hacia la circularidad, fomentando la renovación y generación de infraestructuras resilientes que alarguen su ciclo de vida. Este proyecto surge de la necesidad de hacer más eficiente el uso de las instalaciones del mercado y se ha ejecutado diez años después de la construcción del mismo. De manera resumida, estas son las intervenciones realizadas y los datos derivados de las mismas:

Recuperación de 836 luminarias instaladas;

Actualización tecnológica LED;

Pruebas de calidad, así como ensayos eléctricos y mecánicos en laboratorio;

Certificación de extensión de garantía;

Entrega del material y gestión de los residuos generados «in house».

La renovación lumínica ha supuesto un ahorro energético del 48% y ha evitado la emisión de 22tn de CO₂ eq a la atmósfera.

Y a esto se añade la mejora de la calidad lumínica, aportando una solución con una mayor reproducción cromática que la tecnología anteriormente instalada.

Clasificación Gold de EcoVadis

Tres años después de obtener por primera vez la clasificación, Lamp ha sido reconocida nuevamente por EcoVadis, bajo su clasificación GOLD, situándose entre el 3% de las empresas con mejor desempeño en sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a nivel mundial. Este reconocimiento se acompaña de una mejora en el Score Card de 16 puntos respecto a la evaluación de 2022, con avances notables en las prácticas medioambientales y en derechos humanos.

Lamp es la primera empresa española del sector de la iluminación en obtener la clasificación de EcoVadis. EcoVadis es considerada una de las clasificaciones de sostenibilidad empresarial más fiables y transversales del mundo, evaluando alrededor de 100.000 empresas en más de 160 países.

