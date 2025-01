The Lemon Tree Education reflexiona sobre los internados: «No son un castigo, son un auténtico regalo»

El concepto de internado ha cambiado mucho en los últimos años. Ha pasado de ser percibido como un entorno estrictamente disciplinario a una opción educativa enriquecedora y llena de oportunidades. Esta evolución del término es el foco de reflexión que The Lemon Tree Education, un referente en experiencias educativas internacionales, pone sobre la mesa para las familias que consideran esta alternativa para la educación de sus hijos e hijas.

Históricamente, los internados británicos han sido considerados como lugares de castigo, donde imperaban la rigidez y la disciplina. Sin embargo, Oliver Rodríguez, experto en educación internacional y cofundador de The Lemon Tree Education, asegura que «eso es solo una asociación que no se ajusta a la realidad». Los internados modernos del Reino Unido han superado ese estereotipo para convertirse en instituciones que ofrecen una experiencia educativa integral. «Es lo que ellos llaman rounded education. No se trata de imponer normas, sino de crear un entorno donde los estudiantes desarrollen habilidades clave para su futuro, como la independencia, el liderazgo y la empatía».

Pero, además, toda esta experiencia transcurre en un ambiente distendido y donde el profesorado y el resto del equipo educativo tienen formación específica en el desarrollo emocional de niños y adolescentes. Esto hace que sus necesidades afectivas estén cubiertas no solo por sus amigos, sino por todo el personal que les rodea en todo momento.

Oliver Rodríguez asegura que «el internado no es un castigo, es un auténtico regalo». «La oportunidad de vivir en un internado permite a los jóvenes salir de su zona de confort, asumir responsabilidades y crecer en un entorno seguro y guiado. Esto no solo los prepara académicamente, sino que también les enseña las herramientas necesarias para afrontar la vida adulta», añade.

El interés por los internados ha crecido, en gran parte, por su presencia en la cultura popular, como las vivencias de «Harry Potter» en Hogwarts. Aunque es una ficción, esta historia refleja aspectos como la camaradería, los retos y el crecimiento personal que caracterizan a estos entornos. Estas novelas y películas han contribuido a cambiar la percepción de los internados, presentándolos como lugares llenos de posibilidades y aprendizaje.

¿Cómo es estudiar en un internado británico?

En los internados se apuesta por el enfoque global de la educación que ofrecen. Más allá de la excelencia académica -Reino Unido es una referencia por contar con las instituciones educativas más preparadas del continente europeo-, los estudiantes tienen la posibilidad de explorar una amplia gama de actividades extracurriculares, desde deportes hasta música y artes, fomentando un desarrollo personal integral. Así, los colegios británicos ofrecen posibilidades de conciliación académica y lúdica desde un enfoque completamente personalizado y adaptado a las peculiaridades de cada alumno, un escenario prácticamente imposible de conseguir en España.

Además, la convivencia con compañeros de diversas nacionalidades y culturas amplía sus horizontes y enriquece su comprensión del mundo. Estos centros educativos de carácter privado son flexibles y destacan por la atención y cuidado al alumnado. Los estudiantes internacionales reciben apoyo continuo por parte del personal británico y cuentan con un seguimiento cercano y personalizado, con mentor propio, ofrecido por The Lemon Tree Education.

A pesar de los mitos que aún persisten, los internados modernos destacan por sus instalaciones de vanguardia, profesorado comprometido y programas personalizados. «Lo importante es desmitificar la idea tradicional del internado y entender que hoy representan una oportunidad para transformar vidas», concluye Rodríguez.

Desde The Lemon Tree Education, se invita a las familias a reflexionar sobre los beneficios a largo plazo de esta experiencia. Cada internado tiene un enfoque particular, por lo que es fundamental encontrar el que mejor se adapte a las necesidades y talentos individuales de cada estudiante. Este proceso de elección, aunque es algo arduo, puede ser determinante en el éxito y bienestar de los estudiantes.

Contacto directo con los internados

Para ayudar a las familias a escoger el mejor colegio británico, The Lemon Tree Education organiza una sesión informativa titulada ‘Estudiar en el extranjero’, que se llevará a cabo el próximo 16 de enero de 2025 a las 19:00 horas. Esta sesión está diseñada para responder preguntas frecuentes y orientar a las familias sobre los primeros pasos para explorar esta experiencia educativa. «Si os queréis apuntar, podéis hacerlo aquí«.

Además, el 25 de enero de 2025, de 11:00 a 20:30 horas, se celebrará de forma presencial en el Hotel Meliá Madrid Serrano, situado en la Calle Claudio Coello 139, en Madrid, la 5ª Feria de Colegios en el Reino Unido, una oportunidad única para conocer de cerca a representantes de algunas de las mejores instituciones educativas británicas. Este evento se perfila como una plataforma esencial para quienes desean informarse y conectar con expertos en el sector. El evento es gratuito. «Si queréis asistir, solo tenéis que registraros aquí«.

Para más información sobre estos eventos o sobre los servicios que ofrece The Lemon Tree Education, se puede visitar la página web o contactar directamente con su equipo de asesores.