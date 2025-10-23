La integración masiva de la IA está revolucionando el mercado laboral y las competencias profesionales

La Inteligencia Artificial se percibe hoy como una revolución tecnológica que transforma de manera profunda la forma en la que se vive, se trabaja y se toman decisiones. Sin embargo, lo verdaderamente reciente no es su existencia, sino la rapidez con la que se ha integrado de manera generalizada en distintos ámbitos de la vida cotidiana y profesional, así como el impacto significativo que esta integración está teniendo en la sociedad y el mercado laboral, modificando procesos, estructuras y dinámicas de trabajo.

En España, esta transformación ya se refleja en las expectativas y las decisiones de los profesionales: según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el 78% de los trabajadores manifiesta interés en capacitarse en tecnologías digitales e IA. Un dato que evidencia la relevancia de la formación como herramienta para mantenerse competitivo, y la conciencia creciente sobre la necesidad de adquirir competencias que permita desenvolverse más rápido en un entorno laboral cada vez más digitalizado.

«Haciendo balance de los últimos años, vemos que el mundo digital exigió una transformación constante, pero la Inteligencia Artificial está suponiendo actualmente una gran revolución. Las empresas se enfrentan a retos claros, como la falta de perfiles especializados, lo que hace imprescindible que los líderes integren la IA desde ya, tanto en su estrategia como en la comprensión de su funcionamiento. No se trata simplemente de aplicar tecnología, también es necesaria la supervisión humana para lograr los mejores resultados. Por ello, en The Valley, conscientes de esta realidad, acompañamos a los profesionales en este camino, ofreciendo formación práctica y soluciones que les permitan entender la IA y sacar el máximo partido a su potencial.», asegura Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley.

En este contexto, los expertos de The Valley, institución educativa especializada en business & tech, han analizado por qué la Inteligencia Artificial no es una materia reciente, destacando que su presencia actual es el resultado de un proceso acumulativo de décadas de investigación y desarrollo: