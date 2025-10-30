A la venta la ZBike Infinity, la bicicleta indoor de ZYCLE más realista del mercado

El ciclismo indoor entra en una nueva era. ZYCLE, la marca española líder en tecnología de entrenamiento para ciclistas de todos los niveles y entusiastas del fitness, acaba de lanzar a la venta la ZBike Infinity, una bicicleta que redefine lo que significa pedalear en casa.

El diseño, inspirado en el ciclismo de carretera, y el rendimiento de nivel profesional de este nuevo modelo convierten a la ZBike Infinity en la apuesta más ambiciosa de la compañía valenciana. Con el eslogan «El viaje comienza aquí, pedalea hacia el infinito», esta smart bike ofrece una experiencia auténtica, exigente y envolvente gracias a su piñón libre, a su precisión de medición inferior al 1% y su conectividad total con los principales simuladores del mercado, entre otras.

La ZBike Infinity es una bicicleta pensada para quienes no se conforman, para los que buscan sentir cada pedalada como si estuvieran sobre el asfalto, con características únicas y la más avanzada tecnología del sector.

Piñón libre y manillar ciclista: el realismo llevado al máximo nivel

La ZBike Infinity es una bicicleta premium que rompe moldes con su sistema de piñón libre, un sistema que reproduce las sensaciones más puras del ciclismo al aire libre. Este mecanismo permite dejar de pedalear mientras el volante sigue girando, como ocurre en la mayoría de bicicletas de exterior. Un detalle que cambia por completo la experiencia indoor y que convierte cada entrenamiento en una simulación más natural. Su realismo se complementa, además, con un manillar profesional de bicicleta de carretera, equipado con manetas electrónicas e inalámbricas y diseñado para ofrecer el mismo control y ergonomía que en este tipo de bicis. Además, su compatibilidad estándar de Ø31.8 mm permite incluso que el usuario monte otro manillar si quiere personalizar aún más la configuración y lograr una postura más cómoda para él.

Por otro lado, la resistencia magnética de última generación y el sistema de transmisión ultra silencioso garantizan que cada pedalada sea fluida y estable. De esta forma, entrenar en casa deja de ser una alternativa para convertirse en una nueva forma de vivir el ciclismo con las mismas sensaciones de libertad y control que en la carretera.

Potencia, precisión y tecnología sin límites

El corazón de la ZBike Infinity late con fuerza. Con una potencia máxima de 2.000 W y una pendiente simulada de hasta el 20%, esta bicicleta está preparada para los entrenamientos más exigentes: sprints, ascensos o sesiones de resistencia prolongada. Así mismo, su volante de inercia equivalente a 16,2 kg a 90 rpm, proporciona una resistencia progresiva y realista, adaptándose a cada tipo de pedaleo. Pero si algo distingue a este modelo de cualquier otro en el mercado es su precisión de medición, inferior al 1% gracias a la tecnología desarrollada por ZYCLE. Esto significa que ofrece datos más fiables, entrenamientos más eficientes y una comparación más realista entre las sesiones indoor y outdoor. Además, la ZBike Infinity cuenta con 24 marchas virtuales personalizables, disponibles en configuraciones monoplato o biplato, que permiten simular el desarrollo que más se adapte a cada usuario. Todo está preparado para que el ciclista encuentre su ritmo ideal y controle la intensidad de la forma más precisa posible.

Diseñada para adaptarse a cada ciclista

La ZBike Infinity se adapta a cada cuerpo, a cada estilo de pedaleo y a cada objetivo. Esto es posible gracias al factor Q de 152 mm, muy similar al de las bicicletas de exterior, que garantiza una postura natural y ergonómica —reduciendo la fatiga y mejorando la eficiencia—. Pero también a sus bielas multiposición —de 175, 172,5, 170, 167,5 y 165 mm—, que permiten ajustar la bicicleta a la perfección según la altura del ciclista y el tipo de entrenamiento. El resultado es una experiencia personalizada en la que el ciclista puede concentrarse únicamente en lo que importa: rendir al máximo. Su estructura, de 40 kg de peso, por otro lado, aporta estabilidad, proporcionando una base sólida incluso en los entrenamientos más intensos, además resulta cómoda de transportar, lo que permite adaptarla sin complicaciones en el hogar.

Así mismo, la ergonomía y el confort se unen al diseño elegante y minimalista que caracteriza a ZYCLE. Líneas limpias, acabados premium y una estética profesional que convierte la ZBike Infinity en una bicicleta tan funcional, como atractiva.

Conectividad total y control inteligente

Entrenar con la ZBike Infinity es vivir una experiencia totalmente conectada, con la posibilidad de entrenar de manera individual o disfrutar de una experiencia social completa, compitiendo, compartiendo rutas o entrenando en grupo desde cualquier lugar del mundo. El modelo es compatible con los principales simuladores del mercado, como Zwift, MyWhoosh o ROUVY, gracias a su conectividad Bluetooth (FTMS, CPS, CSCS) y ANT+. Además, cuenta con opción de conexión por cable USB-C para garantizar una comunicación estable y sin pérdidas de señal. Por otro lado, mediante la app ZYCLE, los ciclistas pueden ajustar sus desarrollos, personalizar las funciones de los botones de cambio y analizar en detalle la distribución de la potencia del pedaleo. Esta integración convierte cada sesión en un entrenamiento de análisis profesional, en el que la técnica y el rendimiento se pueden mejorar día a día.

El nuevo horizonte del ciclismo indoor

Con este nuevo lanzamiento de la ZBike Infinity, ZYCLE consolida su liderazgo en innovación dentro del ciclismo indoor. Este modelo es el resultado de años de desarrollo y escucha activa a una comunidad que no deja de crecer. La marca valenciana ha sabido unir tecnología, realismo y pasión para crear una bicicleta que inspira a superar límites. La ZBike Infinity no solo redefine el entrenamiento en casa, sino que abre una nueva forma de entender el ciclismo: más precisa, más conectada y más real que nunca.