  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Inspiretec se une a Juniper Group

Juniper Group, grupo operativo de Vela Software y Constellation Software, Inc. (TSX:CSU), con sede central en Palma de Mallorca, anuncia la adquisición de Inspiretec, una plataforma de software integral que ofrece sistemas de reservas, CRM de viajes y herramientas digitales para agencias de viajes y turoperadores

Inspiretec se une a Juniper Group
Archivado en: Notas de Prensa

Inspiretec ofrece a sus clientes una completa plataforma de gestión integral con la que simplificar operaciones y optimizar ingresos, gracias a una gestión eficiente de sus datos y procesos de ventas.

Al incorporarse a Juniper Group, Inspiretec podrá ampliar sus capacidades de conectividad y reforzar su oferta de productos mediante la integración de funcionalidades ya desarrolladas por otras compañías especializadas en tecnología turística dentro del Grupo.

«Hoy empieza un nuevo y emocionante capítulo para Inspiretec. Me enorgullece que entremos a formar parte de Juniper Group, una organización con amplio conocimiento y experiencia en tecnología aplicada al sector turístico. Esta alianza nos brinda la oportunidad de seguir mejorando nuestra plataforma, incorporando nuevas soluciones y servicios del grupo.

Para mí, lo más importante es asegurar que nuestros clientes, actuales y futuros, sigan recibiendo un servicio y soporte excepcionales. Estoy encantado de continuar trabajando con ellos, acompañado de un equipo que sigue intacto y tan comprometido como siempre con ofrecer resultados sobresalientes», afirma Simon Powell, fundador y CEO de Inspiretec.

Por su parte, Jaime Sastre, CEO de Juniper Group, ha declarado: «Inspiretec es un socio tecnológico referente en el sector turístico, con sede en Reino Unido y presencia en 12 países. Conozco a la empresa y a su equipo directivo desde hace muchos años, y confío plenamente en el valor y la experiencia que aportan al grupo, especialmente a través de sus innovadoras soluciones de gestión de reservas y relaciones centradas en el cliente. Además, me entusiasma especialmente que los clientes de Inspiretec puedan beneficiarse de los productos y capacidades líderes del mercado que ofrecen otras empresas de Juniper Group, lo que enriquecerá aún más su experiencia de distribución turística de principio a fin».

Sobre Inspiretec
Inspiretec es una empresa tecnológica con sede en Cardiff especializada en soluciones de software para agencias de viajes y turoperadores, con más de 25 años de experiencia en el sector.

Sus servicios abarcan una amplia gama de negocios turísticos, incluyendo viajes a medida, cruceros, circuitos y grupos, ayudándoles a escalar sus operaciones y mejorar la experiencia global del viajero.

Más información en: https://inspiretec.com

Sobre Juniper Group
Juniper Group, con sede central en Palma de Mallorca, es un grupo operativo de Vela Software y Constellation Software, Inc. (TSX:CSU), del que forman parte 35 empresas líderes en vertical market software. Es un inversor a largo plazo cuya estrategia de inversión se basa en el compromiso con el crecimiento sostenible, la estabilidad y el éxito continuo de las compañías que integra. Tiene especial presencia en sectores estratégicos como el Turístico; Finanzas, Banca y Seguros; Industria (Smart Software); Salud; Downstream Oil&Gas; y Sector Público.

Más información en: https://juniper-group.com/es

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

COMIDA SANA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]