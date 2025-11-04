Inspiretec se une a Juniper Group

Inspiretec ofrece a sus clientes una completa plataforma de gestión integral con la que simplificar operaciones y optimizar ingresos, gracias a una gestión eficiente de sus datos y procesos de ventas.

Al incorporarse a Juniper Group, Inspiretec podrá ampliar sus capacidades de conectividad y reforzar su oferta de productos mediante la integración de funcionalidades ya desarrolladas por otras compañías especializadas en tecnología turística dentro del Grupo.

«Hoy empieza un nuevo y emocionante capítulo para Inspiretec. Me enorgullece que entremos a formar parte de Juniper Group, una organización con amplio conocimiento y experiencia en tecnología aplicada al sector turístico. Esta alianza nos brinda la oportunidad de seguir mejorando nuestra plataforma, incorporando nuevas soluciones y servicios del grupo.

Para mí, lo más importante es asegurar que nuestros clientes, actuales y futuros, sigan recibiendo un servicio y soporte excepcionales. Estoy encantado de continuar trabajando con ellos, acompañado de un equipo que sigue intacto y tan comprometido como siempre con ofrecer resultados sobresalientes», afirma Simon Powell, fundador y CEO de Inspiretec.

Por su parte, Jaime Sastre, CEO de Juniper Group, ha declarado: «Inspiretec es un socio tecnológico referente en el sector turístico, con sede en Reino Unido y presencia en 12 países. Conozco a la empresa y a su equipo directivo desde hace muchos años, y confío plenamente en el valor y la experiencia que aportan al grupo, especialmente a través de sus innovadoras soluciones de gestión de reservas y relaciones centradas en el cliente. Además, me entusiasma especialmente que los clientes de Inspiretec puedan beneficiarse de los productos y capacidades líderes del mercado que ofrecen otras empresas de Juniper Group, lo que enriquecerá aún más su experiencia de distribución turística de principio a fin».

Sobre Inspiretec

Inspiretec es una empresa tecnológica con sede en Cardiff especializada en soluciones de software para agencias de viajes y turoperadores, con más de 25 años de experiencia en el sector.

Sus servicios abarcan una amplia gama de negocios turísticos, incluyendo viajes a medida, cruceros, circuitos y grupos, ayudándoles a escalar sus operaciones y mejorar la experiencia global del viajero.

Más información en: https://inspiretec.com

Sobre Juniper Group

Juniper Group, con sede central en Palma de Mallorca, es un grupo operativo de Vela Software y Constellation Software, Inc. (TSX:CSU), del que forman parte 35 empresas líderes en vertical market software. Es un inversor a largo plazo cuya estrategia de inversión se basa en el compromiso con el crecimiento sostenible, la estabilidad y el éxito continuo de las compañías que integra. Tiene especial presencia en sectores estratégicos como el Turístico; Finanzas, Banca y Seguros; Industria (Smart Software); Salud; Downstream Oil&Gas; y Sector Público.

Más información en: https://juniper-group.com/es