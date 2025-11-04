Steelter y Servitalent fortalecen su alianza para impulsar la gestión del talento con analítica avanzada

Steelter, plataforma SaaS que transforma el talento en una ventaja competitiva mediante la evaluación de competencias y analítica avanzada, refuerza su colaboración con Servitalent, compañía referente en interim management y selección de directivos. Esta alianza estratégica permite a Servitalent, utilizando la plataforma de Steelter, mejorar la evaluación dentro de sus procesos de selección de personal y, al mismo tiempo, ofrecer servicios de evaluación que complementen las acciones de formación y desarrollo internas de sus clientes.

Un referente en interim management que apuesta por la innovación

Servitalent es una empresa española, con sede en Galicia, especializada en proveer directivos y profesionales interinos para empresas medianas del sector industrial, con plantillas de entre 200 y 500 empleados.

Con una trayectoria consolidada en la gestión de talento directivo, la compañía buscaba una solución tecnológica que mejorara notablemente su estudio de competencias con un análisis 360 de las soft skills, tanto de su propio equipo como para los profesionales que gestiona para sus clientes.

«Empezamos evaluando competencias con herramientas autoevaluativas, pero pronto vimos la necesidad de ampliar el enfoque hacia una metodología que aportase información del entorno de la persona evaluada para dar un valor añadido a nuestros clientes. Así fue como conocimos Steelter», explica Alberto Fernández, CEO de Servitalent.

Steelter, una solución integral para la evaluación y el desarrollo

Tras una primera fase, Servitalent decidió integrar Steelter de forma estructural en sus procesos de gestión del talento. Actualmente, la plataforma se utiliza como:

Herramienta de selección para sus procesos internos y también externos para clientes, incorporando evaluaciones 360º.

para sus procesos internos y también externos para clientes, incorporando evaluaciones 360º. Sistema de evaluación y desarrollo , que permite a los equipos conocer sus puntos fuertes y áreas de mejora.

, que permite a los equipos conocer sus puntos fuertes y áreas de mejora. Base analítica para construir equipos más afines y cohesionados, basados en datos objetivos.

«Nos sorprendió cómo, con algo tan simple como responder un formulario, se obtienen resultados tan potentes. Steelter aporta una visión profunda y muy práctica del talento», destaca Fernández.

Datos que impulsan decisiones estratégicas

Servitalent aprovecha la información generada por la plataforma de Steelter para optimizar procesos internos y sustentar recomendaciones para sus clientes con una base objetiva y científica.

«El principal argumento de Steelter es su propia plataforma: cuando la pruebas, descubres su potencial y todo lo que puede aportar a la gestión del talento», añade el directivo.

Hacia un modelo unificado de evaluación

El siguiente objetivo de Servitalent es extender el uso de Steelter a su red internacional de reclutadores con los que colabora, con el fin de unificar los criterios de evaluación e informes, asegurando procesos más eficaces y consistentes para sus clientes.

«En España no estamos acostumbrados a evaluaciones 360º, y muchas veces generan cierto respeto. Pero cuando las personas ven los resultados de Steelter, entienden su valor real», subraya Fernández.

Tecnología al servicio de las personas

Para Steelter, esta colaboración refleja cómo la tecnología puede humanizar y profesionalizar la gestión del talento. La alianza estratégica confirma que las evaluaciones basadas en analítica avanzada permiten mejorar la objetividad, optimizar los procesos de selección y reforzar la cultura del desarrollo continuo dentro de las organizaciones.

«Servitalent ha demostrado que la analítica del talento es un activo estratégico. Su visión encaja plenamente con la filosofía de Steelter: usar los datos para tomar mejores decisiones sobre las personas», afirma José Luis Marco, fundador y presidente no ejecutivo de Steelter.