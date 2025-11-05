La Ramona inaugura su primer local en Castilla y León con una apertura en el centro comercial Vallsur de Valladolid

Con esta inauguración, la marca alcanza los 11 locales operativos en España y refuerza su presencia con su primera apertura en Castilla y León.

Un nuevo espacio con el estilo urbano y desenfadado de La Ramona

El nuevo local de La Ramona Vallsur cuenta con 300 metros cuadrados y capacidad para 216 comensales. El diseño combina una estética moderna y fresca, con grafitis personalizados y mensajes divertidos, manteniendo el espíritu urbano y cercano que caracteriza a la enseña.

Su propuesta gastronómica mantiene el equilibrio entre platos tradicionales con guiños creativos y una selección de cervezas nacionales especialmente escogidas para acompañar la experiencia.

Consolidación en el mapa nacional

La apertura en Valladolid supone un nuevo impulso para la marca, al incorporarse a un centro comercial de la relevancia de Vallsur y consolidarse en una de las capitales más dinámicas de Castilla y León.

Se trata, además, de la tercera apertura de La Ramona en 2025, tras las recientes inauguraciones en el barrio madrileño de Usera y en el centro comercial Saler de Valencia.

«Seguir creciendo en ubicaciones clave como Valladolid confirma la solidez del modelo de La Ramona y nuestra apuesta por un concepto de ocio y gastronomía cercano, urbano y divertido», ha señalado Laura García, directora de expansión de La Ramona.

Plan de crecimiento y expansión para 2026

La Ramona mantiene su plan de crecimiento sostenido y ya trabaja en su hoja de ruta para el próximo ejercicio.

Para 2026, la compañía prevé abrir 10 nuevos establecimientos, varios de ellos ya en fase avanzada de desarrollo, con el objetivo de reforzar su posicionamiento dentro del segmento joven y casual del mercado cervecero español.

Con este nuevo paso, La Ramona continúa consolidándose como una de las cadenas cerveceras con mayor proyección nacional, uniendo gastronomía, diseño y una oferta adaptada a los nuevos hábitos de consumo.

Sobre La Ramona

La Ramona es una cadena de cervecerías española que combina una oferta gastronómica de platos tradicionales con toques contemporáneos y una amplia selección de cervezas nacionales.

Con un concepto urbano, fresco y cercano, la marca ha logrado consolidarse dentro del segmento joven y casual, ofreciendo un espacio donde la experiencia y la accesibilidad marcan la diferencia.

Actualmente cuenta con 11 locales operativos en España y continúa su expansión con nuevas aperturas previstas en distintas regiones del país.