Abogaphone se presenta en Boadilla del Monte como la primera plataforma online de «abogados reales»

Abogaphone celebró el pasado viernes 27 de febrero su lanzamiento oficial en el Centro de Empresas del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (C/ Francisco Alonso, 2, 28660 Boadilla del Monte, Madrid), en un acto institucional que reunió a representantes municipales, profesionales del sector legal y agentes del ecosistema empresarial.

El evento contó con la presencia y la presentación de Doña María Jesús García-Alarilla Palacio, Quinta Teniente de Alcalde y Concejala de Formación, Empleo, Innovación y Desarrollo, quien subrayó la implicación del Ayuntamiento en el impulso al desarrollo empresarial y el apoyo a iniciativas innovadoras como Abogaphone, destacando el valor de la digitalización aplicada al sector legal.

Durante su intervención, Jorge González Lage, CEO de Abogaphone, explicó el origen del proyecto y la necesidad de dar respuesta a problemas recurrentes que afectan a clientes y despachos: la incertidumbre sobre honorarios, la falta de información sobre el estado de los asuntos, la sensación de abandono o la dificultad para acceder a una primera consulta. Abogaphone nace para aunar, en una plataforma tecnológica, las necesidades de los clientes y los retos del profesional, facilitando un entorno único donde el usuario puede gestionar todo lo relacionado con su asunto legal antes, durante y después de un proceso judicial.

La plataforma articula su propuesta de valor en torno a un recorrido sencillo:

Consultas iniciales gratuitas.

Solicitud de presupuesto con precio cerrado y sin sorpresas.

Contratación y pago en un entorno seguro, con posibilidad de fraccionamiento.

Acceso al expediente digital 24/7 desde el móvil, con chat, videoconferencias, documentación y seguimiento del caso.

Por su parte, Carmen Palmar Bazarot, responsable de Marketing de Abogaphone, puso el foco en el reto de construir una marca que transmita confianza en un servicio que maneja información sensible y que, a la vez, resulte clara y fácil de comprender para el usuario. En este marco, destacó la estrategia de visibilidad y captación digital desarrollada desde el lanzamiento, así como los primeros resultados en campañas de adquisición con una conversión destacada, con más del 25% de las consultas gratuitas convertidas en peticiones de presupuesto en el periodo analizado.

El CEO compartió también los primeros datos de tracción del proyecto en su fase inicial de mercado, remarcando la escalabilidad del modelo: sólo en enero se registraró una conversión de ventas del 5,45%, dato que supera el 3,8 % previsto y que refleja una evolución positiva y valida el interés del público por un servicio legal más accesible y trazable.

El acto concluyó con un espacio de networking y cóctel, reforzando el vínculo entre innovación, emprendimiento y el tejido empresarial local.

Sobre Abogaphone

Abogaphone es una plataforma online de servicios legales que conecta a los usuarios con abogados colegiados y busca mejorar la experiencia del cliente mediante procesos claros, presupuestos cerrados y acompañamiento continuo durante el procedimiento, integrando comunicación y gestión documental en un entorno digital.