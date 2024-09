Alfonso Rojo: “El kalashnikov de Trump, montajes Maduro y las llaves de España en manos de Mohamed”

Esta esto que arde.

Donald Trump sobrevive al segundo intento de asesinato en apenas dos meses.

Mosquea la escasa eficiencia, efectividad y eficacia del Servicio Secreto norteamericano, que dejó al francotirador acercarse a 300 metros del candidato, salir corriendo del campo de golf, subirse a un Nissan negro y recorrer a toda castaña 75 kilómetros antes de echarle el guante.

Al margen de eso y parece que se ha convertido en vicio, llaman la atención las cabriolas de The New York Times, El País y hasta La Razón para no etiquetar lo sucedido como intento de asesinato.

Hay un sector del periodismo, nacional e internacional, al que el odio a Trump y el amor por Kamala ha dejado apalominados.

Pero vamos a ver… paisanos.

Si un tipo, detractor de Trump en redes sociales, se aposta con un fusil Kalashnikov con mira telescópica, dos mochilas con munición y una cámara GoPro entre los arbustos que rodean el hoyo al que se dirige el pelirrojo, lo raro sería que estuviera buscando setas o de pícnic.

Pues algo así es lo que sugerían inicialmente algunos en sus versiones online, temerosos de que el ‘affaire’ beneficie a Trump dentro de 50 días, que es cuando los estadounidenses votan en las presidenciales y se decide quien ocupa la Casa Blanca los próximos 4 años.

De chiste, casi tanto como la fantasiosa conspiración que se ha sacado de la manga el ilegal régimen venezolano, según el cual dos chavales de Bilbao, espías del CNI, estaban orquestando con un checo y tres norteamericanos la eliminación ‘manu militari’ del dictador Maduro y toda la cúpula chavista.

Habrá ‘confesiones’ extraídas bajo tortura y declaraciones grandilocuentes de miserables como Monedero y Zapatero, pero apesta a montaje barato.

¿Ustedes se imaginan al Gobierno Sánchez organizando un desembarco tipo Bahía de Cochinos para acabar con el chavismo?

¿Y al CNI, que no fue capaz de detectar la entrada en España de las urnas de plástico del referéndum del 1 de octubre de 2017 y al que se le escapa cada poco Puigdemont, derrocando tiranías allende los mares?

¿No, verdad?

Pues yo tampoco.

Y vamos al tercer tema del día, que es el dantesco espectáculo vivido en la frontera de Ceuta, ciudad española desde antes de que Estambul fuera turca y musulmana que instaban por redes sociales a asaltar este domingo.

La convocatoria hizo su efecto y cientos de magrebíes y subsaharianos se congregaron para tal fin en Castillejos, al borde de la valla.

No cuajó la embestida, porque los militares y los policías marroquíes reparten estopa como si nu hubiera verano y frenaron en seco las oleadas.

Así que muchas gracias Mohamed y una pregunta.

¿Estamos en manos del sultán alauita?

¿El día que quiera o se despierte atravesado puede hacer que Ceuta o Melilla y por qué no Almeria, Barbate, Badalona y hasta la urbanización de Sotogrande desaparezcan del mapa patrio?

Pues parece que si, porque el Ejército, la Marina, la Guardia Civil y la Policía Nacional ni están ni se les espera para defender las fronteras españolas.

Unos porque se les está convirtiendo en ONGs repartegalletas y otros porque los tienen Sánchez y Marlaska muy atareados, rociando con gas pimienta a las chavalas que rezan el rosario ante la sede putiuclub del PSOE en Ferraz o blindado los juzgados de la Plaza de Castilla, para que los pocos reporteros que quedan con vergüenza torera no fotografíen a Begoña la comisionista, cuando peregrina al banquillo del juez Peinado.