Golpe de Pepa Millán (VOX) con Alfonso Rojo al mentón de Sánchez: «Es la institucionalización de la corrupción»

Pepa Millán (Cabra, Córdoba, 1995) es diputada en el Congreso y portavoz de su Grupo VOX en la Cámara Baja. Sin duda, una de las voces políticas del momento tan extravagante que nos toca vivir, con un Presidente del Gobierno acorralado por las corruptelas de partido, amigos y hasta familiares.

La política de VOX es una voz autorizada de su formación, ejerciendo una oposición dura desde que irrumpieran en el Congreso de los Diputados, y que no descansa ante las injusticias perpetradas por Pedro Sánchez y el Ejecutivo de socialistas y comunistas de Sumar.

En charla con Alfonso Rojo en ‘Tiempo de hablar’ de Periodista Digital, Pepa Millán se explica con soltura y da todo tipo de detalles:

«El PSOE bueno no existe, ¿a qué PSOE se refieren? ¿Al de los ERE? Yo no entiendo ese afán por blanquearles”.

«Al Gobierno de Sánchez no se le puede dar nada y eso no lo entiende el PP”.

Sobre el caso del momento, el de Errejón, se moja Millán:

En su lado más personal, se explica la portavoz de VOX:

«La gente siempre me dice que estoy muy seria, pero es que no está la cosa para sonreír».

«Yo no me metí en política… En mi casa siempre se había votado al PP y yo veía que eso era invotable».

«El periodismo no es mi profesión, pero muchas veces van con una historia predeterminada y no se preocupan por entender cómo son nuestras respuestas. Hay muchos que no son periodistas, son activistas y lo llevan a gala».

En respuesta a una pregunta clásica de Alfonso Rojo, sobre cuando va a durar esto, Pepa Millán ‘se moja’:

«Yo no sé cuánto va a durar esto pero no podemos esperar a que caiga por su propio peso porque no va a pasar. El Gobierno desde que llegó al poder se aseguró muy bien los anclajes, han terminado con toda neutralidad en las instituciones, no existe la separación de poderes, se están asegurando muy bien su continuidad en el poder. Cada vez es más difícil echar al socialismo y por eso a la izquierda ni agua, porque son como lapas, se quedan ahí y es muy difícil echarlos».