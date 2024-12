El Gobierno de los bulos maniobra para implantar la censura a las redes sociales en España

Seguridad Jurídica: Los planes del Gobierno han sido criticados por su ambigüedad en la definición de «noticia falsa» o «bulo«, lo que contradice el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española. «¿Quién dice qué es falso o no?«, se pregunta. En muchas ocasiones, ha sido el propio Gobierno el que ha trasladado a la población informaciones fake, como que el PSOE no iba a pactar con Bildu o que no habría Ley de Amnistía.