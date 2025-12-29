  • ESP
El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 16 grados

Pronóstico del Tiempo de este lunes 29 de diciembre de 2025

España se despierta con un ambiente inestable debido a un sistema de bajas presiones: se esperan lluvias intensas en el Mediterráneo, nieblas en el interior y un ascenso general de las temperaturas, salvo en el sureste. La AEMET advierte sobre tormentas y heladas

Pronóstico del Tiempo de este lunes 29 de diciembre de 2025
El Buho. PD
Medio Ambiente

Horóscopo del lunes 28 de diciembre de 2025

Horóscopo del lunes 28 de diciembre de 2025

¡Buenos días, España! Este lunes 29 de diciembre de 2025, el clima se comporta como un gato juguetón con ovillos de lana: un sistema de bajas presiones al suroeste de la Península nos ofrece una mezcla interesante.

Mientras que el Cantábrico y el noroeste disfrutan de un día tranquilo, el este y sur peninsular se preparan para lluvias intensas y alguna que otra tormenta que podría traer granizo.

En Madrid, los cielos estarán muy nublados con precipitaciones moderadas, temperaturas que oscilarán entre 11 y 16 grados y vientos del este que irán cobrando fuerza hacia el mediodía. No te confíes con las nieblas en la Sierra, que podrían hacer que llegues tarde al trabajo.

Si decides salir, no olvides abrigarte, ya que las heladas débiles acechan en las montañas del norte y en algunas zonas del interior de Galicia y la meseta Norte. Sin embargo, las temperaturas suben en general: las mínimas experimentan ascensos notables en la meseta Sur, aunque en el sureste y nordeste las máximas bajan ligeramente. En Canarias, cielos nublados con lluvias débiles dispersas y vientos moderados del oeste.

Situación por regiones: desde sol hasta tormenta en un instante

El clima hoy en España presenta una variedad digna de un menú navideño rehecho. A continuación, te ofrecemos un desglose claro:

  • Norte y noroeste (Asturias, Cantábrico): Cielos poco nubosos y estables. Temperaturas entre 0 a 15 grados en Asturias, con heladas débiles a gran altitud y viento suave del sur. En el País Vasco (Gasteiz), persistentes brumas matinales, alternando entre nubes y claros, viento del sureste y temperaturas de 3 a 8 grados.
  • Centro (Madrid, Castilla y León): Nuboso con precipitaciones débiles, además de nieblas matinales en Castilla y León. Se espera un ascenso térmico: entre 0 a 14 grados. En Madrid, como ya hemos comentado, rondaremos los 11-16 grados con chubascos.
  • Este (Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón): Intervalos nubosos con precipitaciones persistentes, especialmente fuertes en los litorales. En Cataluña, se anticipan lluvias en la zona prelitoral, con cota de nieve situada entre los 1600-1800 m, temperaturas entre 3-16 grados. En Valencia, chubascos intensos acompañados de tormentas, temperaturas oscilando entre los 6-17 grados. En Aragón, brumas matinales, lluvias débiles y cota de nieve también entre los 1600-1800 m, alcanzando temperaturas de entre 1-14 grados.
  • Sur (Andalucía, Murcia): Cielos cubiertos con precipitaciones débiles a fuertes en sierras como Segura, además de posibles tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 1-13 grados, presentando heladas en zonas altas.
  • Baleares: Intervalos nubosos, chubascos esperados en las Pitiusas, con temperaturas estables o ascendentes.
  • Ceuta y Melilla: Nublados con precipitaciones débiles, alcanzando temperaturas entre los 10-18 grados en Melilla.
  • Canarias: Cielos nublados, posibilidad de lluvias leves, sin cambios significativos en las temperaturas.

En cuanto a los vientos: soplarán del este, flojos a moderados en la Península y las Baleares, siendo más intensos cerca de la costa. En el archipiélago canario, viento moderado del oeste.

¿Y qué tal el humor? Imagina las nieblas del este peninsular como ese vecino que no quiere que veas su pijama: bancos matutinos y vespertinos que limitan la visibilidad y complican el tráfico por momentos.

Avisos de la AEMET: mantente alerta

La AEMET junto a otros servicios han emitido avisos para hoy:

  • Se prevén lluvias intensas y tormentas con granizo para el área del Mediterráneo y las Baleares.
  • Posibles nieblas engelantes en diversas zonas de Castilla y León.
  • Se anticipan nevadas en sierras del este e incluso en Mallorca, con cota situada entre los 1400-1700 m.
  • Alerta amarilla activa para cinco comunidades debido a las esperadas lluvias intensas y presencia de nieblas.

Recuerda que ayer hubo carreteras cerradas por culpa del hielo y la nieve en seis comunidades; no sería raro que hoy se repita la historia!.

Tabla resumen del pronóstico para los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen contrastado para la península ibérica (promedios generales; puede variar según región). Información proveniente de modelos meteorológicos recientes:

DíaEstado del cieloPrecipitacionesTemperaturas (mín-máx aprox.)VientoNotas
29 dic (hoy)Nuboso/cubierto este y sur; poco nuboso norteLluvias fuertes Mediterráneo; débiles resto; nieve montañasAscenso general, entre los 3-18°CEste flojo-moderadoPresencia de nieblas interiores; posibles heladas montañosas
30 dicBrumas/nieblas matinales; nuboso aumentandoEsperadas lluvias débiles norte y este; cota de nieve entre 1300-1500 mPocos cambios o mínimas descensos esperadosSur/sureste flojo-moderado; norte al finalHeladas a cotas altas
31 dicPoco nuboso a nuboso por la tarde; nieblas surLluvias débiles hacia la vertiente norte durante la tardeMínima notable ascendente; máximas sin cambios significativosSur/sureste flojo-fuerte alturasNubosidad baja por la mañana
1 eneIntervalos nubosos; nieblas persistentes sobre mesetaNo se esperan precipitaciones o serán ocasionales debiluchasDescenso mínimo; ascenso máximo previstoVariable flojo; sureste moderadoTransición hacia anticiclón

En lugares como el Alto Campoo, por ejemplo: hoy cielos nublados con posibilidades de lluvias leves, temperaturas entre -1 a 2°C a gran altura; mañana se prevé sin precipitaciones pero sí un ascenso térmico notable.

Consejos prácticos para mantener tus zapatos secos

  • Conduce con precaución: La presencia de niebla e heladas puede dificultar mucho tu trayecto tanto por interiores como montañas. No olvides revisar tus neumáticos.
  • Este y sur: El paraguas será tu mejor aliado ante posibles tormentas acompañadas de granizo.
  • Norte: Aprovecha el sol pero no olvides abrigarte si te diriges a zonas altas.
  • Y si estás en Madrid: Con esos chubascos moderados, ¡quizás sea mejor disfrutar de un café caliente desde casa!

El tiempo cambia rápidamente aquí en España, como esos planes improvisados para Nochevieja. Mantente informado con actualizaciones constantes desde la AEMET, ya que ayer hubo inundaciones severas al sur del país.

¡Te deseo un lunes sin sorpresas húmedas!

