Pronóstico del Tiempo de este lunes 29 de diciembre de 2025

¡Buenos días, España! Este lunes 29 de diciembre de 2025, el clima se comporta como un gato juguetón con ovillos de lana: un sistema de bajas presiones al suroeste de la Península nos ofrece una mezcla interesante.

Mientras que el Cantábrico y el noroeste disfrutan de un día tranquilo, el este y sur peninsular se preparan para lluvias intensas y alguna que otra tormenta que podría traer granizo.

En Madrid, los cielos estarán muy nublados con precipitaciones moderadas, temperaturas que oscilarán entre 11 y 16 grados y vientos del este que irán cobrando fuerza hacia el mediodía. No te confíes con las nieblas en la Sierra, que podrían hacer que llegues tarde al trabajo.

Si decides salir, no olvides abrigarte, ya que las heladas débiles acechan en las montañas del norte y en algunas zonas del interior de Galicia y la meseta Norte. Sin embargo, las temperaturas suben en general: las mínimas experimentan ascensos notables en la meseta Sur, aunque en el sureste y nordeste las máximas bajan ligeramente. En Canarias, cielos nublados con lluvias débiles dispersas y vientos moderados del oeste.

Situación por regiones: desde sol hasta tormenta en un instante

El clima hoy en España presenta una variedad digna de un menú navideño rehecho. A continuación, te ofrecemos un desglose claro:

Norte y noroeste ( Asturias , Cantábrico ): Cielos poco nubosos y estables. Temperaturas entre 0 a 15 grados en Asturias , con heladas débiles a gran altitud y viento suave del sur. En el País Vasco ( Gasteiz ), persistentes brumas matinales, alternando entre nubes y claros, viento del sureste y temperaturas de 3 a 8 grados .

( , ): Nuboso con precipitaciones débiles, además de nieblas matinales en . Se espera un ascenso térmico: entre . En , como ya hemos comentado, rondaremos los con chubascos. Este ( Cataluña , Comunidad Valenciana , Aragón ): Intervalos nubosos con precipitaciones persistentes, especialmente fuertes en los litorales. En Cataluña , se anticipan lluvias en la zona prelitoral, con cota de nieve situada entre los 1600-1800 m , temperaturas entre 3-16 grados . En Valencia , chubascos intensos acompañados de tormentas, temperaturas oscilando entre los 6-17 grados . En Aragón , brumas matinales, lluvias débiles y cota de nieve también entre los 1600-1800 m , alcanzando temperaturas de entre 1-14 grados .

( , ): Cielos cubiertos con precipitaciones débiles a fuertes en sierras como Segura, además de posibles tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los , presentando heladas en zonas altas. Baleares : Intervalos nubosos, chubascos esperados en las Pitiusas , con temperaturas estables o ascendentes.

: Nublados con precipitaciones débiles, alcanzando temperaturas entre los en . Canarias: Cielos nublados, posibilidad de lluvias leves, sin cambios significativos en las temperaturas.

En cuanto a los vientos: soplarán del este, flojos a moderados en la Península y las Baleares, siendo más intensos cerca de la costa. En el archipiélago canario, viento moderado del oeste.

¿Y qué tal el humor? Imagina las nieblas del este peninsular como ese vecino que no quiere que veas su pijama: bancos matutinos y vespertinos que limitan la visibilidad y complican el tráfico por momentos.

Avisos de la AEMET: mantente alerta

La AEMET junto a otros servicios han emitido avisos para hoy:

Se prevén lluvias intensas y tormentas con granizo para el área del Mediterráneo y las Baleares .

y las . Posibles nieblas engelantes en diversas zonas de Castilla y León .

. Se anticipan nevadas en sierras del este e incluso en Mallorca, con cota situada entre los 1400-1700 m .

. Alerta amarilla activa para cinco comunidades debido a las esperadas lluvias intensas y presencia de nieblas.

Recuerda que ayer hubo carreteras cerradas por culpa del hielo y la nieve en seis comunidades; no sería raro que hoy se repita la historia!.

Tabla resumen del pronóstico para los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen contrastado para la península ibérica (promedios generales; puede variar según región). Información proveniente de modelos meteorológicos recientes:

Día Estado del cielo Precipitaciones Temperaturas (mín-máx aprox.) Viento Notas 29 dic (hoy) Nuboso/cubierto este y sur; poco nuboso norte Lluvias fuertes Mediterráneo; débiles resto; nieve montañas Ascenso general, entre los 3-18°C Este flojo-moderado Presencia de nieblas interiores; posibles heladas montañosas 30 dic Brumas/nieblas matinales; nuboso aumentando Esperadas lluvias débiles norte y este; cota de nieve entre 1300-1500 m Pocos cambios o mínimas descensos esperados Sur/sureste flojo-moderado; norte al final Heladas a cotas altas 31 dic Poco nuboso a nuboso por la tarde; nieblas sur Lluvias débiles hacia la vertiente norte durante la tarde Mínima notable ascendente; máximas sin cambios significativos Sur/sureste flojo-fuerte alturas Nubosidad baja por la mañana 1 ene Intervalos nubosos; nieblas persistentes sobre meseta No se esperan precipitaciones o serán ocasionales debiluchas Descenso mínimo; ascenso máximo previsto Variable flojo; sureste moderado Transición hacia anticiclón

En lugares como el Alto Campoo, por ejemplo: hoy cielos nublados con posibilidades de lluvias leves, temperaturas entre -1 a 2°C a gran altura; mañana se prevé sin precipitaciones pero sí un ascenso térmico notable.

Consejos prácticos para mantener tus zapatos secos

Conduce con precaución : La presencia de niebla e heladas puede dificultar mucho tu trayecto tanto por interiores como montañas. No olvides revisar tus neumáticos.

: La presencia de niebla e heladas puede dificultar mucho tu trayecto tanto por interiores como montañas. No olvides revisar tus neumáticos. Este y sur : El paraguas será tu mejor aliado ante posibles tormentas acompañadas de granizo.

: El paraguas será tu mejor aliado ante posibles tormentas acompañadas de granizo. Norte : Aprovecha el sol pero no olvides abrigarte si te diriges a zonas altas.

: Aprovecha el sol pero no olvides abrigarte si te diriges a zonas altas. Y si estás en Madrid: Con esos chubascos moderados, ¡quizás sea mejor disfrutar de un café caliente desde casa!

El tiempo cambia rápidamente aquí en España, como esos planes improvisados para Nochevieja. Mantente informado con actualizaciones constantes desde la AEMET, ya que ayer hubo inundaciones severas al sur del país.

¡Te deseo un lunes sin sorpresas húmedas!