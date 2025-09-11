Holger Rune responde con ironía a Anna Kalinskaya tras ser señalado por sus mensajes de sexo ‘desesperado’

El caso es tener salud, que las ganas llegan solas.

Y de salud, andan sobrados estos chavales.

La semana previa a la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca ha quedado eclipsada por un asunto extradeportivo que ha corrido como la pólvora por los vestuarios y las redes sociales del circuito profesional.

Y es que, en el tenis profesional, a veces la mejor volea se hace fuera de la pista.

El nombre de Holger Rune aparece por todas partes, pero no por una hazaña tenística, sino por un supuesto aluvión de mensajes privados a la jugadora rusa Anna Kalinskaya, una de las personalidades más seguidas (y comentadas) del tour femenino.

En una entrevista distendida para el canal First&Red, Kalinskaya fue preguntada sobre si los jugadores del circuito intentan invitarla a salir. La rusa, lejos de esquivar la cuestión, contestó entre risas: “Alguien me escribió como 10 veces y luego se rindió. Lo voy a decir ahora: Holger Rune. Escribe a todas.

Piensa demasiado en sí mismo. Quizá solo esté desesperado, pero no es el único”. La declaración, salpicada de ironía y algo de hastío, se viralizó al instante, con memes y reacciones encendidas en ambos bandos.

La respuesta de Rune: sarcasmo y escepticismo danés

El joven danés, número 11 del mundo y líder de Dinamarca en la inminente serie contra España en Marbella, no tardó en recoger el guante. Rune respondió en X (antes Twitter) con una mezcla de humor y sorna: “Ha ha ha. Quizá tengamos diferencias culturales que hagan que Anna lea un comentario en una historia como una invitación a una cita. Si quiero salir con alguien, lo pido directamente. No os preocupéis”. Una frase que busca rebajar la tensión, pero que tampoco cierra la puerta a interpretaciones sobre su comportamiento en redes.

El trasfondo, más allá del chascarrillo, es relevante. Rune sugiere que sus mensajes eran inocuos y que todo se trata de un malentendido, mientras que Kalinskaya deja entrever que hay una costumbre extendida de “ligoteo” insistente entre algunos jugadores, con Rune como protagonista destacado. La controversia no ha tardado en salpicar a otros nombres: la también rusa Veronika Kudermetova reveló hace semanas que Rune le escribió pese a que ella está casada, lo que añade un capítulo más a la saga de “mensajeros” del tenis.

Anna Kalinskaya says Holger Rune wrote to her 10 times and then gave up 🤣🤣🤣 «He writes to everyone, it seems…He thinks too much of himself…but he’s not the only one like that.»😂💀 pic.twitter.com/dReAAu9MU7 — til polarity’s end 🎾⚫⚪ (@lildarkcage) September 9, 2025

Holger Rune responds to Anna Kalinskaya’s statement 👀 https://t.co/4BBJ8TGQ8S pic.twitter.com/lolbsenTzk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2025

Anna Kalinskaya should be more careful about throwing stones when she lives in a glass house…@NickKyrgios come get your CLIENT 🤣🎾 HOLGER RUNE IS A KING OF KINGS AND THAT’S WHY HE PLAYED AT THE SIX KINGS SLAM LAST YEAR 😦👑 HILARIOUS stories all around 🤣🍿#TennisTwitter https://t.co/KJNX9MsQLo pic.twitter.com/iib80WsWdF — Tennis + UFC (@TennisAndUFC) September 9, 2025

¿Quién es Anna Kalinskaya? De relaciones mediáticas a “la más deseada” del circuito

La figura de Anna Kalinskaya no es ajena a los focos. La rusa, actualmente número 34 del ranking, ha sido noticia tanto por sus resultados como por su vida sentimental. En 2020 mantuvo una relación con el australiano Nick Kyrgios, que terminó en términos poco amistosos. Más recientemente, su noviazgo con el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, fue confirmado durante Roland Garros 2024 y finalizó en la primavera de 2025 tras meses de especulaciones y algún que otro comentario malintencionado de ex parejas célebres, como el propio Kyrgios.

Kalinskaya ha sido definida por la prensa internacional como “la mujer más deseada del tenis” por su magnetismo dentro y fuera de la pista. Ella, lejos de incomodarse, bromea sobre el interés que despierta entre sus colegas: “Ahora soy mayor. Para algunos, simplemente no hay ninguna posibilidad. No hace falta que escriban”.

El impacto en el vestuario y la prensa: ¿simple cotilleo o síntoma de algo más?

El cruce entre Rune y Kalinskaya ha abierto un debate, no solo sobre los límites del “coqueteo” en la élite, sino sobre el modo en que las redes sociales amplifican cualquier interacción. Las reacciones en el vestuario han sido tan variadas como los estilos de juego de sus protagonistas: desde risas cómplices hasta advertencias sobre la importancia de la privacidad y el respeto mutuo en un entorno donde la convivencia es constante y la reputación, frágil.

En la rueda de prensa previa a la eliminatoria de Copa Davis, Rune intentó centrar la atención en lo deportivo, pero las preguntas sobre la polémica no cesaron. Su equipo, visiblemente incómodo, evitó pronunciarse, mientras que en el entorno de Kalinskaya se limitan a recordar que “los mensajes privados deben quedarse privados”.

Davis Cup a la vista: ¿distracción o motivación extra?

Con este revuelo de fondo, Dinamarca aterriza en Marbella para enfrentarse a una España renovada. El propio Rune intentó zanjar el tema con una última broma: “Si mi móvil echa humo, será por las felicitaciones tras la Davis, no por otra cosa”. Las casas de apuestas, ajenas al cotilleo, sitúan a España como favorita, aunque los daneses confían en la motivación extra de su joven estrella, que buscará transformar el ruido mediático en energía positiva sobre la pista.

El desenlace, tanto en lo personal como en lo deportivo, promete emociones fuertes. El tenis, una vez más, demuestra que fuera de la pista también se juegan partidos intensos.