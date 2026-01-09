Euroliga: El Real Madrid se hincha a meter triples ante el Maccabi y consagra a Tavares

El Real Madrid–Maccabi del 8 de enero de 2026 en el Movistar Arena tenía todos los elementos típicos de un “partido trampa”: cansancio acumulado, un rival herido, un clima tenso y un pabellón vacío en pleno torneo de Euroliga.

Sin embargo, la historia se desarrolló como suele suceder cuando un aspirante al título percibe debilidad: un festival ofensivo, despliegue de talento y el récord histórico de Walter Tavares bajo una atmósfera casi de entrenamiento.

El encuentro se jugó a puerta cerrada, tras la concentración de alrededor de un centenar de personas que intentaron boicotear el partido, lo que llevó a incrementar las medidas de seguridad y a proteger el acceso para ambos equipos.

Dentro del recinto, no había rastro del bullicio habitual.

Solo se escuchaban las instrucciones de Sergio Scariolo, los rebotes del balón y, cada vez más, el inconfundible sonido de las redes tras los triples convertidos por los blancos.

En esta noche silenciosa donde no hubo ruido proveniente d elas gradas , fue claramente visible cómo este baloncesto habla x sí solo : triples , récords ,y sensación palpable ; cuando este Real Madrid se toma algo seriamente , sienta muy fuerte aunque esté vacío todo alrededor .

Un contexto caliente fuera, una calma competitiva dentro

Mientras la tensión se acumulaba en la calle, dentro del pabellón la escena era casi como una práctica pretemporada: sin público ni animación y con un ambiente que exigía máxima concentración para evitar la clásica desconexión del “partido trampa”. Maccabi llegaba con tres derrotas consecutivas y unos números preocupantes (8-12 antes del encuentro, 89 puntos anotados y 91,7 encajados de media). En cambio, el Madrid estaba en una dinámica ascendente, con 12-8 y un impresionante 8-1 en casa.

Así se construyó un duelo extraño, donde los jugadores podían escuchar con claridad los ajustes tácticos, cada protesta hacia los árbitros e incluso los comentarios entre ellos. En este tipo de situaciones, el equipo más experimentado suele imponerse. Y ahí el Madrid tenía ventaja: conocía la situación, venía de realizar una remontada en Villeurbanne con un último cuarto defensivo arrollador y contaba con una rotación amplia que incluía a Campazzo, Hezonja, Lyles, Deck y a un Tavares al borde de hacer historia.

El mal comienzo que despertó al gigante blanco

El partido comenzó con sorpresa. El Madrid salió frío, como si el silencio del pabellón hubiera adormecido su defensa. Maccabi aprovechó las ventajas en transición y castigó despistes defensivos, algo que ya había sucedido en encuentros anteriores entre ambos. Los israelíes, acostumbrados a partidos de alta anotación (más de 88 puntos por encuentro en sus últimas actuaciones), no dudaron en acelerar su juego.

El primer parcial dejó al Madrid por detrás y obligó a Scariolo a realizar cambios rápidos en la rotación interior para reforzar la defensa sobre los bloqueos directos y ajustar la ayuda desde el lado débil para contener la producción exterior del Maccabi. Aun así, los visitantes lograron mantenerse cerca del descanso con un marcador de 45-47, señalando que el plan del equipo blanco aún no terminaba de concretarse.

Fue entonces cuando el Madrid decidió elevar su nivel táctico y físico:

Mayor agresividad en las líneas de pase para interrumpir la circulación del balón israelí.

Cambios más sólidos en el pick&roll, coordinando a Tavares con los exteriores.

con los exteriores. Aumento del ritmo ofensivo para aprovechar la débil transición defensiva del Maccabi.

Este conjunto de ajustes abrió la puerta a lo que vendría después: una segunda parte dominada sin estridencias pero con una clara superioridad.

Campazzo toma las riendas en el “silencio” del Palacio

En un partido sin público, quien controla el ritmo tiene aún más poder. Ahí apareció Facundo Campazzo, quien venía promediando 20 puntos en sus tres últimos partidos de Euroliga y volvió a ser el relojero blanco.

Su impacto fue menos ruidoso que sus noches más anotadoras pero igual de decisivo:

Anotó 15 puntos y mantuvo al equipo durante los momentos inciertos del primer tiempo.

y mantuvo al equipo durante los momentos inciertos del primer tiempo. Castigó cada desconexión defensiva del Maccabi, encontrando tiradores liberados en las esquinas e interiores bien posicionados.

Leyó el partido como si estuviese viendo una grabación, señalando espacios a Hezonja, colapsando defensas para liberar a Lyles y atacando a los pívots rivales cuando cambiaban.

Su enfrentamiento indirecto con Tamir Blatt, quien ya había decidido otro duelo entre ambos con un triple decisivo en octubre pasado, esta vez se inclinó claramente hacia el base madridista. Sin ruido desde las gradas, cada decisión táctica resonaba más. Y Campazzo salió victorioso casi siempre.

La explosión triplista: el arma que rompió el “partido trampa”

El otro gran protagonista colectivo fue el triple. El Madrid había registrado un notable 35,7% desde más allá del arco durante la temporada, ligeramente por encima que Maccabi. Ante los israelíes esa amenaza se convirtió en una auténtica máquina destructora.

Los blancos encadenaron rachas desde larga distancia que descompusieron la defensa visitante, obligada a cerrarse para frenar a Tavares y los interiores. De ahí surgieron lanzamientos abiertos para:

Mario Hezonja , máximo anotador blanco con 16 puntos gracias a varias acciones saliendo de bloqueos indirectos y tiros tras recepción.

, máximo anotador blanco con 16 puntos gracias a varias acciones saliendo de bloqueos indirectos y tiros tras recepción. Trey Lyles y Andrés Feliz , ambos aportando 12 puntos al castigar desde distintas posiciones.

y , ambos aportando 12 puntos al castigar desde distintas posiciones. Gabriel Deck, quien sumó 11 tantos alternando penetraciones con lanzamientos exteriores cuando la bola llegaba tras varias rotaciones.

Este festival triplista fue la respuesta perfecta al contexto: si bien el ambiente invitaba al letargo, el Madrid decidió encender el encuentro mediante su acierto. Maccabi, que ya venía sufriendo defensivamente (más de 88 puntos encajados por partido), no supo cómo igualar el ritmo.

El récord silencioso de Tavares: rey reboteador

En medio del torrente triplista, la noche tenía reservado un capítulo histórico. Walter Tavares necesitaba seis rebotes para convertirse en el máximo reboteador histórico de la Euroliga superando así a Paulius Jankunas. Terminó con 11 capturas y logró establecer ese récord alcanzando los 2.016 rebotes totales.

Lo más sorprendente fue la forma: un hito monumental celebrado casi sin ruido alguno ni estruendo por parte del público. La tarjeta estadística del caboverdiano volvió a ser marca registrada:

11 rebotes; dominador absoluto bajo tableros.

Intimidación constante; sosteniendo una defensa que necesitaba firmeza central.

Presencia psicológica: cada ataque rival que se acercaba al aro encontraba su sombra acechante.

El Madrid ya conocía bien esta versión dominante de Tavares, pero esta vez toda Europa lo vio ascender aún más alto dentro del ranking histórico. En un club obsesionado por las estadísticas y su legado histórico tener al “5” como líder absoluto refuerza su modelo: defensa sólida bajo canasta, control reboteador y rápida transición desde ese primer seguro bajo tablero.

El resultado final y su impacto clasificatorio

El marcador final reflejó bien las diferencias competitivas actuales entre ambos equipos: 98-86 favorable al Real Madrid. Esta victoria representa ya cinco triunfos consecutivos como locales para los blancos y es otro paso adelante ante una clasificación cada vez más ajustada por asegurar ventaja local durante playoffs.

Algunos elementos contextuales importantes son:

El Madrid ahora cuenta con un registro de 13-8 consolidándose como candidato firme para estar entre los ocho primeros e incluso mirando hacia arriba.

Maccabi cae hasta 8-13; suma tres derrotas seguidas complicándose seriamente su lucha por acceder a playoffs.

La victoria también tiene tintes emocionales tras perder ajustadamente ante Maccabi (92-91) en octubre decidido sobre la bocina.

Ganar este tipo de partidos —de riesgo real sin público presente— refuerza además la imagen mental del equipo maduro. El Real Madrid demuestra saber competir incluso cuando le quitan su hábitat natural: esa caldera llena llamada Palacio.

Apuestas e historia reciente

Las casas de apuestas consideraban al Real Madrid como claro favorito antes del choque; estimaban alrededor del 80% posibilidades para su triunfo junto a un hándicap favorable (-8.5 puntos). Al final se cumplió casi lo previsto: victoria local con alta anotación (el total rondaba los 176 puntos) siendo protagonistas sus estrellas interiores.

En términos narrativos dentro de la Euroliga:

El Madrid confirma que tras una temporada anterior decepcionante ha encontrado ritmo bajo las órdenes de Scariolo junto a nuevas jerarquías establecidas dentro del equipo.

junto a nuevas jerarquías establecidas dentro del equipo. La asociación entre Campazzo–Tavares vuelve a ser uno de los motores más decisivos en todo Europa; ahora respaldados por tiradores destacados como Hezonja y un adaptado Lyles cada vez más constante.

vuelve a ser uno de los motores más decisivos en todo Europa; ahora respaldados por tiradores destacados como y un adaptado cada vez más constante. Maccabi mantiene su sello ofensivo peligroso cuando corre pero arrastra graves problemas defensivos e irregularidades lejos de casa.

El calendario no concede tregua alguna; será importante medir lo real tras esta noche durante las próximas jornadas. Pero está claro: incluso sin ruido alguno desde las gradas, el Madrid ha lanzado una advertencia clara: jugando en casa —con o sin afición— sigue siendo difícil detener.