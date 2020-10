Lluvia de críticas a Agüero por coger del cuello a la juez de línea: «¿Se lo habría hecho a un hombre?»

La Premier League se convirtió en blanco de las críticas este fin de semana, la polémica fue provocada por una acción de Sergio Kun Agüero.

Durante el partido disputado el sábado 17 de agosto de 2020 entre el Manchester City y el Arsenal, poco importó el gol de Sterling y el resultado victorioso del Manchester City.

Las redes se inundaron de comentarios contra el delantero argentino, que en una acción, tras no estar de acuerdo con la decisión de la jueza de linea (concedió el saque de banda al Arsenal), la coge del cuello.

Aunque no se puede saber si la situación ocurre en un contexto de confianza, el jugador fue muy criticado, partiendo del punto de que no se suele tocar a los árbitros, mucho menos al momento de hacer reclamos, y el asunto se pone color de hormiga cuando entra el tema del género.

«Nunca hubiera hecho eso si el juez hubiese sido hombre», fue uno de los mensajes que más se repetía.

The clip of Aguero putting his hand on Sian Massey-Ellis is so wrong for sooo many reasons:

❌ You don't touch the ref in any sport

❌ You never grab someone by their neck (just why? Why?!?)

❌ And besides those two common rules…he would never do it with a male ref🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/5UoW74BrB2

— David Eeckhout (@EeckhoutDavid) October 18, 2020