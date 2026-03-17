Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Manchester City vs Real Madrid de Champions

Este miércoles 19 de marzo, el Real Madrid se enfrenta a la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City, contando con un valioso margen de tres goles que pocos equipos europeos pueden manejar.

La aplastante victoria por 3-0 en el partido de ida, donde un Fede Valverde en estado de gracia firmó un hat-trick en solo 42 minutos, ha colocado a los blancos en una situación privilegiada, algo poco común en estas etapas decisivas del torneo.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan a este segundo encuentro con la calma de quien ya ha cumplido con su parte, aunque el fútbol ha demostrado una y otra vez que no hay nada decidido hasta que el árbitro pita el final.

El choque tendrá lugar en el Etihad Stadium de Manchester a las 21:00 horas y podrá seguirse a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus. Este será el quinto año seguido en que ambos equipos se enfrentan en eliminatorias de Champions, convirtiéndose en un clásico moderno del fútbol europeo. El historial entre ellos muestra una paridad casi perfecta: cinco victorias para cada uno y cinco empates en quince encuentros previos. Sin embargo, esta vez, la situación es radicalmente distinta tras el dominio madridista exhibido en la ida.

El regreso de Mbappé y el dilema táctico

La vuelta de Kylian Mbappé al once del Madrid introduce una variable significativa a los planes de Arbeloa para este partido.

El delantero francés, quien ha estado ausente por lesión, regresa justo cuando el equipo más lo necesita, buscando mantener la concentración y evitar cualquier tipo de relajación. No obstante, su inclusión plantea un dilema táctico que ha inquietado al cuerpo técnico blanco durante toda la temporada: la falta de compromiso defensivo cuando Mbappé y Vinicius Júnior comparten ataque.

Esta combinación ofensiva, aunque mortal a la hora de crear y finalizar jugadas, ha mostrado vulnerabilidades defensivas que equipos rivales han sabido aprovechar.

Los analistas del club son conscientes de que contar con una defensa compuesta por cuatro hombres y dos extremos que no regresan con la intensidad necesaria puede convertirse en un problema si el Manchester City logra ejecutar transiciones rápidas.

A pesar del abultado resultado adverso, Pep Guardiola, bien conocedor del juego, podría intentar sacar partido de estos patrones para buscar un resultado que le permita al menos salvar los muebles en el Bernabéu.

City persigue una remontada complicada

El conjunto inglés llega a esta vuelta casi con la misión imposible de revertir tres goles ante un rival que ha demostrado estar en su mejor forma europea. Los skyblues concluyeron octavos en su grupo y, aunque llevan once partidos sin perder en todas las competiciones, la magnitud del reto hace que cualquier esperanza realista parezca más bien teórica.

Erling Haaland, quien fue casi invisible durante la ida sin apenas intervenciones relevantes en el área rival, deberá encontrar su mejor versión si quiere que su equipo genere alguna amenaza ofensiva.

La fragilidad defensiva exhibida en el Bernabéu será nuevamente un punto crítico bajo la mirada atenta de Guardiola.

El técnico catalán tendrá que replantear su estrategia para evitar que la goleada se amplíe aún más; sin embargo, mantener la posesión sin generar peligro fue precisamente lo que marcó su actuación anterior. Con solo tres disparos a puerta durante los primeros 45 minutos del partido pasado, el City necesitará mostrar una mejora considerable si desea cambiar su suerte.

Apuestas y pronósticos

Los mercados apuestan claramente por una victoria madridista, ofreciendo cuotas alrededor del 1.20 para los blancos; mientras tanto, el empate ronda los 6.50 y una victoria del City se sitúa en 12.00. Estos números reflejan cómo los analistas consideran prácticamente cerrada esta eliminatoria; claro está, siempre existe espacio para sorpresas inesperadas en este deporte. Un marcador como 2-0 o 3-1 sería suficiente para confirmar matemáticamente el paso a cuartos del Madrid; mientras tanto, cualquier victoria por parte del City no bastaría para superar la desventaja acumulada.

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