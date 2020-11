Boxeo: el entrenador se tira al ring para ayudar a su pupilo y desata una batalla campal

En honor del entrenador hay que subrayar que le preocupaba mucho su apaleado chaval y se dejó llevar por el cariño.

Salimu Chazama dominaba la pelea contra su compatriota Alexander Likande cuando todo se desbordó. El combate se convirtió en una batalla. Todos contra todos. El juez de la presentación tuvo que huir del cuadrilátero cuando la situación ya era inmanejable.

La escena ocurrió en el M1 Centre Point de Lilongüe, la capital de Malawi. Chazama, un peleador experimentado de 26 años que en su carrera acumuló algunas peleas en distintos países de la región, había derribado a su contrincante durante el séptimo asalto.

Habían intercambiado golpes en un enfrentamiento que por momentos parecía callejero.

Likande, agotado y conmovido tras recibir una izquierda y una derecha sobre el rostro, se apoyó sobre las desajustadas sogas y cayó fuera de los límites del ring. La multitud deliró con la escena.

Una persona del público lo ayudó a reingresar, mientras el juez le realizaba el conteo reglamentario.

Si bien mostraba síntomas de conmoción, lo dejó reiniciar la pelea.

Chazama lo arrinconó, le dio algunos golpes más y desde el rincón de Likande saltó un auxiliar a detener el combate.

Podría haber tirado la toalla, pero decidió frenar él mismo el castigo de de su pupilo con un empujón al pugilista con short azul.

Lo sacó del lugar y le recriminó al árbitro por no haber terminado la pelea.

El hombre –identificado como Yamikani Mkandawire según el sitio Malawi Boxing News– le dio la espalda a Destroyer Chazama y éste no soportó su gesto: corrió a toda velocidad y le dio un golpe que desató la batalla campal.

Reaccionó Likande, pero también una decena de los presentes en el lugar.

ICYMI – More video – Mayhem in Malawi! Salimu Chazama (14-5-1, 7 KO’s) w/the TKO-6 victory over Alexander Likande (3-6-1) in their lightweight bout Sunday in Malawi. Likande’s corner jumps in, grabbing a hold of Chazama & as Chazama reacts, a riot ensues!

📽️Malawi Boxing News pic.twitter.com/b2aZs7wo7Z

— Tim – Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) November 7, 2020