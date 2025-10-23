WAHLLOWEEN: un plan muy original para celebrar Halloween en Madrid

Durante cinco únicas sesiones, el Espacio WAH en IFEMA Madrid se convertirá en un escenario temático de Halloween repleto de detalles: ambientación especial, personajes inquietantes, efectos visuales y estaciones de facepainting que sumergirán a los asistentes en una experiencia diferente.

Quienes acudan disfrazados podrán disfrutar de un cóctel de cortesía (con o sin alcohol), y en cada función se elegirá el mejor disfraz, premiando la creatividad y el espíritu festivo del público.

«Lo que da miedo es perdérselo».

Un espectáculo que va más allá de Halloween

WAH Show no es un espectáculo convencional: es una experiencia inmersiva que fusiona música en vivo, gastronomía internacional y celebración en un mismo lugar.

La propuesta se desarrolla en tres actos:

Un Food Hall con sabores del mundo y actuaciones en directo.

con sabores del mundo y actuaciones en directo. Un show musical de gran formato con más de 40 artistas reinterpretando himnos universales.

de gran formato con más de 40 artistas reinterpretando himnos universales. Y un aftershow que invita a prolongar la celebración en un ambiente vibrante.

Todo ello tiene lugar en un recinto de más de 5.000 m² diseñado para que el público sienta la música a través de los cinco sentidos. Una fórmula que ha conquistado ya a más de medio millón de personas y que Tripadvisor ha situado entre el 10 % de las mejores experiencias del mundo.

Temporada 5: una propuesta renovada

La propuesta que ha fascinado a miles de personas evoluciona una vez más para seguir sorprendiendo. En su quinta temporada, WAH incorpora nuevos números musicales y presenta una nueva oferta gastronómica en el Food Hall, que amplía el recorrido por sabores de todo el mundo y eleva la experiencia global.

Todo ello se integra sin perder aquello que hace único a WAH: la fuerza de la música en directo, la espectacularidad visual y sonora, y su capacidad para emocionar al público. Cada función es diferente, cada día resulta único y cada espectador se lleva consigo un recuerdo inolvidable.

Un fenómeno cultural en expansión

Con cinco temporadas a sus espaldas, WAH se ha consolidado como un referente del entretenimiento en Europa, combinando la espectacularidad de los grandes shows internacionales con la autenticidad de un proyecto 100 % Made in Spain. Tanto para amigos, familias o empresas, el espectáculo ofrece opciones personalizadas que convierten cualquier visita en una celebración única.

Horarios, entradas y cómo vivir WAHLLOWEEN

WAHLLOWEEN se celebrará en cinco únicas funciones especiales, del 30 de octubre al 2 de noviembre, en los siguientes horarios:

Jueves a sábado a las 19:30 (30, 31 de octubre y 1 de noviembre)

Sábado y domingo a las 13:30 (1 y 2 de noviembre, sesiones matinales)

Entradas desde 41€ y opciones VIP desde 91€, con packs especiales para grupos y celebraciones, que permiten diseñar experiencias personalizadas y vivir esta cita de Halloween de una forma única.

Las entradas están disponibles en www.wahshow.com

Vídeos

WAHLLOWEEN 2025