Fallece Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, víctima de un cáncer de pulmón

Era noticia esperada

Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella, ha muerto en la madrugada de este 24 de septiembre de 2024 a los 76 años tras luchar durante varios meses contra un cáncer de pulmón.

Muñoz falleció en el hospital marbelllí en el que estaba ingresado de urgencia el 15 de septiembre de 2024 tras sufrir un empeoramiento. El exalcalde había permanecido sedado desde la tarde del 23 de septiembre de 2024 cuando ya se preveía el dramático final.

El que fuera regidor de una de las ciudades turísticas por excelencia de España era consciente de su deteriorado estado de salud, tal y como comentó en su última aparición pública en un plató de televisión:

Yo sabía que tenía un tumor porque soy fumador desde hace 60 años. El tumor se detectó porque me caí, volví a caerme y me rompí la vértebra lumbar 4. A partir de ahí, me hicieron radiografías y varias pruebas, y se detectó un tumor pulmonar. Se detectó en enero con fecha de caducidad, pero no sabemos cuál.