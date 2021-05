La maciza Celia Lora posa con solo un tanga frente al mar

La maciza Celia Lora subió la temperatura en Instagram al publicar una imagen posando solo con un tanguita.

Aparte de ser hija de Alex Lora (uno de los músicos más famosos de México), la joven mexicana lleva ya varios años de carrera, siendo tanto modelo de revistas como estrella de reality shows, específicamente “Acapulco shore” de MTV México.

Ahora ella ha complacido a sus fans con una fotografía que publicó en sus historias de Instagram, en donde se muestra junto al mar, en topless y usando una tanga de color morado.

Celia recientemente anunció que volverá a posar para la revista Playboy, con motivo del décimo aniversario de la portada en la que apareció, y que causó revuelo entre sus seguidores. Años después volvió a quitarse la ropa en otra sesión para la misma publicación, en la cual se sintió más a gusto:

“Veo esas fotos de la primer revista; la segunda es la que más me gusta, la primera no porque siento que me veo muy flaca”.