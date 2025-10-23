Un paso firme hacia la diversificación económica en Asia Central

Kazajistán impulsa su modernización industrial con 190 grandes proyectos en 2025

El país se enfoca en la industria avanzada y la digitalización para fortalecer su competitividad a nivel global y atraer inversiones extranjeras

Planta Nuclear
Planta Nuclear. PD
La economía de Kazajistán está viviendo una transformación significativa en 2025.

El gobierno ha iniciado la implementación de 190 nuevos proyectos industriales, con una inversión total que asciende a 1,5 billones de tenge.

Esta acción forma parte de un plan más amplio para disminuir la dependencia de los recursos naturales y potenciar la competitividad internacional del país.

Esta estrategia se alinea con las directrices del presidente Kassym-Jomart Tokayev, quien ha enfatizado la necesidad de diversificación e innovación como pilares del desarrollo sostenible.

Durante la última revisión del progreso, llevada a cabo el 23 de octubre, el gobierno reafirmó su compromiso con el crecimiento del sector manufacturero.

Se pondrá especial atención en la producción de alto valor añadido y en una profunda transformación de las materias primas. La meta es clara: convertir a Kazajistán en un referente industrial dentro de Asia Central y mejorar las condiciones de vida de su población.

Proyectos industriales y sectores clave

La iniciativa que promueve Kazajistán abarca:

  • Un total de 190 proyectos industriales para 2025, financiados mediante una combinación de inversión privada, banca comercial y fondos estatales.
  • La creación de 17 megaproyectos en sectores estratégicos como metalurgia, petroquímica, ingeniería pesada, automoción y procesamiento alimentario, que son fundamentales para el cambio estructural.
  • La expansión del sector minero y metalúrgico, con planes para duplicar la producción de cobre y aumentar la producción de hierro en un 40% antes de 2030. Los metales acabados como aluminio, plomo y zinc también verán un notable aumento en su producción, lo que desplaza el enfoque del simple extractivismo hacia un procesamiento industrial más avanzado.
  • Nuevas plantas dedicadas a la fabricación de automóviles, fertilizantes, productos químicos y clusters metalúrgicos.
  • La modernización de infraestructuras esenciales en transporte, agua y energía, que son clave para integrar a las empresas locales en cadenas globales de valor.

En este contexto, el sector minero y metalúrgico representa actualmente el 8% del PIB kazajo. Además, genera más de 26.400 millones de dólares anuales y proporciona empleo a más de 224.000 personas directamente.

Financiación e impacto social

Los recursos destinados a estos proyectos provienen de múltiples fuentes:

  • Se asignarán 1,1 billones de tenge adicionales a la industria procesadora; esto incluye 183.500 millones para grandes proyectos mediante el Banco de Desarrollo de Kazajistán y otros 800.000 millones dirigidos a pequeñas y medianas empresas gracias al Fondo de Desarrollo Industrial.
  • Un total de 109.000 millones se destinarán a renovar flotas vehiculares y equipos para servicios públicos y emergencias. Esto permitirá incorporar cerca de 900 nuevos autobuses junto con más de 800 unidades especializadas en un periodo bienal.

Estos avances se traducirán en:

  • La creación de miles de nuevos empleos, especialmente en regiones donde tradicionalmente se ha dependido del sector primario.
  • Un incremento notable en la productividad industrial; por ejemplo, en metalurgia ya se ha registrado un aumento del 9,4% interanual durante 2024.
  • Un fortalecimiento generalizado en la resiliencia económica del país; así, se logrará una economía menos expuesta a las fluctuaciones internacionales del precio de las materias primas.

Digitalización y transformación tecnológica

Al mismo tiempo, la digitalización ocupa un lugar preponderante dentro del plan nacional. El presidente Tokayev ha creado el Ministerio de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital con el objetivo claro: convertir a Kazajistán en una nación completamente digitalizada antes del plazo tres años. Las acciones principales incluyen:

  • La implementación de un Código Digital que regule aspectos como inteligencia artificial, big data y economía basada en plataformas.
  • La integración completa de IA en sectores esenciales que van desde la administración pública hasta la industria o logística.
  • El lanzamiento de plataformas aduaneras automatizadas como “Smart Cargo”, que facilitará tanto el comercio internacional como el acceso privado a infraestructuras logísticas.
  • La creación de un Fondo Estatal para Activos Digitales que fortalecerá la posición del país dentro del ámbito financiero tecnológico y blockchain.

Se estima que los servicios IT alcanzarán exportaciones superiores a los 1.500 millones dólares hacia el año 2030. Esto consolidará aún más a Kazajistán como un hub tecnológico regional destacado.

Inversión extranjera y cooperación internacional

La atracción continua de inversión extranjera directa sigue siendo una prioridad esencial; se ha establecido una meta anual entre los 24 y los 25 mil millones dólares. Para lograrlo, el gobierno está reformando su sistema fiscal e intentando reducir burocracia para facilitar el acceso a inversores internacionales interesados especialmente en proyectos con alto potencial comercial.

Las colaboraciones con socios europeos y asiáticos están aumentando significativamente en áreas como:

  • Energía renovable y conectividad aprovechando su ubicación estratégica entre Europa y Asia.
  • Desarrollo del corredor internacional Trans-Caspio (Middle Corridor), que acorta distancias mejorando así la competitividad logística nacional.

Retos y perspectivas futuras

A pesar del crecimiento robusto observado en el sector industrial, hay tensiones emergentes debido al aumento acelerado en producción metalúrgica; esto está afectando mercados vecinos como Rusia, donde ha disminuido notablemente la demanda interna por acero. Las importaciones procedentes kazajas han empezado a presionar sobre los productores locales, lo cual evidencia cómo puede influir regionalmente el auge industrial kazajo.

Las proyecciones para 2025 son alentadoras: se espera que el PIB crezca alrededor del 5%, impulsado por esta nueva ola inversora junto al dinamismo creciente tanto en industrias como servicios avanzados . El principal desafío radicará en mantener este ritmo modernizador; será crucial asegurar eficiencia durante la gestión proyectual mientras se consolida un entorno innovador sustentable.

La transformación actual que vive Kazajistán es reflejo claro una visión estratégica destinada a posicionar al país como líder tanto industrial como tecnológico dentro Eurasia; esto abre nuevas oportunidades mientras redefine su rol dentro del panorama económico global.

