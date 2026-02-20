Un nuevo nivel en la planificación de viajes: la plataforma multimodal INFOBUS

INFOBUS, el servicio internacional de reserva de billetes en línea, anuncia la actualización de su plataforma multimodal, que reúne billetes de autobús, tren y avión en un único entorno digital. El nuevo enfoque permite a los usuarios planificar sus viajes, combinar rutas y reservar billetes para diferentes tipos de transporte a través de una única interfaz.

INFOBUS lleva más de 20 años trabajando en el mercado del transporte. El producto principal de la plataforma siguen siendo los billetes de autobús. El servicio reúne miles de rutas por Ucrania y Europa, colabora con transportistas de confianza y permite comprar billetes de autobús online en pocos minutos, con solo un smartphone y acceso a Internet. En la página web o en la aplicación móvil, los usuarios pueden consultar los horarios de los autobuses, comparar precios y reservar billetes INFOBUS al instante.

Pero el autobús no siempre es la opción más cómoda o rápida. Por eso, el servicio INFOBUS amplía las posibilidades de los usuarios: en el sitio web y en la aplicación no solo se pueden comprar billetes de autobús, sino también billetes de tren o avión. La búsqueda, la comparación y la reserva se realizan en una sola interfaz. Todos los billetes se guardan en la cuenta personal del usuario. Esto permite crear rutas combinadas y comparar opciones de viaje sin tener que cambiar de sitio web.

«Hemos pasado de un modelo de agregador de billetes convencional a un asistente inteligente. Hoy en día, el viajero no solo necesita un billete, sino también la ruta óptima. Nuestra actualización permite comprender rápidamente qué es más rentable: un tren al aeropuerto y un billete de avión o un autobús directo a la ciudad de destino», señala el equipo de INFOBUS.

Búsqueda única y reserva centralizada

Ventajas clave de la plataforma actualizada:

Encontrar autobuses, trenes y vuelos en una sola búsqueda. No es necesario abrir varias pestañas ni instalar diferentes aplicaciones para cada tipo de transporte. Comparar la duración del trayecto. ¿Qué es más rápido: el tren o el autobús directo a Varsovia? Ahorrar dinero. Buscar las ofertas más baratas entre los diferentes tipos de transporte para una misma fecha. Combinar rutas. Por ejemplo, llegar en autobús a un gran aeropuerto y desde allí volar a cualquier parte del mundo. Realizar reservas online. Los billetes, una vez pagados, se envían inmediatamente a la dirección de correo electrónico indicada y aparecen en la cuenta personal del usuario. Guardar todos los billetes electrónicos en la cuenta personal. El usuario siempre puede ver los billetes actuales y todas las reservas anteriores.

Toda la información necesaria (rutas, condiciones de transporte, normas de equipaje y devoluciones) está disponible antes de comprar el billete. Así, no hay sorpresas durante el viaje y este transcurre con tranquilidad.

El servicio está adaptado para su uso tanto en ordenador como en smartphone, y cuenta con una cómoda aplicación para iOS y Android.

Orientación a los viajes internacionales

INFOBUS se centra en las necesidades de los pasajeros que viajan por Ucrania y Europa. La plataforma admite varios idiomas y divisas, funciona con sistemas de pago internacionales y ofrece acceso a un servicio de asistencia para consultas sobre reservas.

Desarrollo de la red de socios

El servicio amplía constantemente la lista de transportistas y operadores de transporte, lo que permite aumentar el número de destinos y opciones de rutas disponibles. Esto crea flexibilidad en la planificación de viajes, tanto para desplazamientos interurbanos cortos como para rutas internacionales complejas.

¿Qué ventajas tiene para el cliente?

El objetivo principal del servicio INFOBUS es simplificar al máximo el proceso de planificación de viajes. Por lo tanto, cada usuario obtiene:

Un único estándar de asistencia. El servicio de asistencia multilingüe funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No importa si ha comprado un billete de autobús o de avión, siempre le ayudarán a resolver cualquier duda. Flexibilidad de rutas. El servicio INFOBUS amplía constantemente su red de socios, añadiendo nuevos destinos. Para que todo el mundo pueda encontrar un billete incluso en los rincones más remotos de Europa. Programa de bonificaciones. Cada compra de billetes de autobús se devuelve a los clientes autorizados en forma de bonificaciones, que pueden gastarse en futuros viajes. Accesibilidad. Se puede comprar un billete desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. Multidivisa. Pago seguro de billetes en línea en la divisa que más le convenga, sin preocupaciones.

A pesar de la ampliación de sus funciones, INFOBUS mantiene su base: la mayor base de rutas de autobús de la región. Gracias a la colaboración directa con transportistas de confianza, los pasajeros obtienen horarios actualizados, acceso a la selección de asientos y un servicio de atención al cliente las 24 horas del día, que acompaña al cliente independientemente del tipo de transporte elegido.