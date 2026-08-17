Rubio sacude la embajada de EE.UU. en Madrid por el ‘caso Zapatero’

La crisis se ha desatado en silencio, envuelta en cables diplomáticos y sospechas mutuas. En el contexto del ‘caso Zapatero’, Estados Unidos ha tomado medidas en Madrid, dejando claro su interés en ejercer control sobre la información que fluye hacia Washington, tal y como ha publicado Vozpópuli en su exclusiva acerca del cese de un empleado de la Embajada norteamericana en España.

Esta acción se produce cuando el sumario contra José Luis Rodríguez Zapatero trasciende lo meramente nacional, convirtiéndose en un asunto que involucra a la administración estadounidense, que observa de cerca las implicaciones de la trama vinculada a PDVSA, el presunto blanqueo de capitales y los lujosos bienes relacionados con el círculo del expresidente.

Un funcionario cesado y el recelo de Washington

De acuerdo con la información divulgada por Vozpópuli, el Departamento de Estado, bajo el liderazgo del senador republicano Marco Rubio, ha destituido a un empleado de la Embajada de Estados Unidos en Madrid por remitir a Washington informes con contenido “contaminado” y que mostraban un sesgo claramente favorable hacia Zapatero en relación a la evolución del caso en la Audiencia Nacional. Las fuentes citadas indicaron que los informes eran “excesivamente amistosos” hacia la figura del exjefe del Ejecutivo.

La secuencia de acontecimientos es clara:

Se identifican múltiples cables sobre el desarrollo del sumario del caso Zapatero enviados desde Madrid.

enviados desde Madrid. En Washington se les concede escasa credibilidad por su tono y la selección de datos.

Los servicios exteriores cruzan la información con fuentes consideradas “objetivas”.

Se concluye que los informes son “deliberadamente incorrectos” y con claras motivaciones políticas.

A raíz de esto, Estados Unidos inicia una investigación interna y releva al funcionario, siendo reemplazado por otro empleado designado desde la capital federal para llevar un seguimiento del proceso judicial sobre el terreno. Este episodio se interpreta en la embajada como un aviso sobre la necesidad de proteger la cadena de información en un caso que entrelaza geopolítica, justicia y relaciones bilaterales.

Política, embajadas y el eco del ala izquierda demócrata

El retrato que ofrecen las fuentes que han sido consultadas por el medio español sugiere que el trabajador cesado tenía una larga relación con el sector más progresista del Partido Demócrata estadounidense, específicamente con los Democratic Socialists of America (DSA). Además, se menciona que habría forjado relaciones con figuras de la administración de Joe Biden, así como con líderes del PSOE en España. Este contexto político refuerza la idea de que Washington no desea que ninguna inclinación ideológica entorpezca la interpretación oficial del sumario.

Simultáneamente, Rubio busca definir su propio enfoque en la gestión de la política exterior y en los casos de corrupción internacional. La lucha judicial contra las tramas ligadas a PDVSA, que incluye incautaciones millonarias en Florida y procesos federales en curso, respalda su mensaje de firmeza. En este panorama, el caso Zapatero se convierte en una pieza más en este entramado de investigaciones que conectan dinero venezolano, intermediarios internacionales y bienes de lujo en Estados Unidos y Europa.

La inquietud en Washington va más allá del despacho del expresidente. Los documentos federales relacionados con la incautación de tres mansiones asociadas al joyero Fernando Valero y la firma de alta joyería Exclusividades Vagú, dentro de la macrocausa por el supuesto blanqueo de aproximadamente 1.200 millones de dólares provenientes de PDVSA, destacan que la justicia estadounidense ha delineado un mapa de flujos financieros en el que España juega un rol crucial. La conexión de este joyero con las investigaciones sobre el patrimonio de Zapatero añade más presión al escenario.

Cooperación judicial y control del relato

Desde hace al menos seis años, la colaboración policial entre España y Estados Unidos ha sido esencial para construir la acusación contra Zapatero por organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. En este sentido:

La UDEF y las autoridades estadounidenses han compartido datos sobre empresas, transferencias y movimientos de dinero.

y las autoridades estadounidenses han compartido datos sobre empresas, transferencias y movimientos de dinero. Se han examinado decenas de sociedades y transacciones sospechosas.

Las incautaciones en Estados Unidos se vinculan con la macroinvestigación sobre los fondos de PDVSA.

La destitución en la embajada, por tanto, no es un hecho menor. Es una advertencia sobre la importancia de la narrativa que circula en los cables diplomáticos y de cómo cada matiz puede afectar decisiones sumamente sensibles como:

Autorizar nuevas solicitudes de asistencia legal. Compartir información fiscal y bancaria. Evaluar la credibilidad de defensores y testigos.

Rubio quiere asegurarse de que ningún fragmento de esta información llegue influenciado por simpatías personales o inclinaciones políticas. En un caso que involucra a un expresidente europeo, el coste reputacional de cometer un error o de mostrar parcialidad puede ser elevado en ambos lados del Atlántico.

Escenarios de evolución: de Madrid a Washington

A corto plazo, se espera un refuerzo de la presencia estadounidense en la embajada para seguir de cerca el caso. El relevo del funcionario cesado indica un modelo más centralizado de control informativo, con Washington marcando la pauta sobre lo que es relevante y cómo se presenta.

Los posibles escenarios incluyen:

Mayor presión en la cooperación judicial en materia de blanqueo y confiscaciones.

Un enfoque más crítico hacia cualquier intento de politizar el proceso desde partidos españoles o estadounidenses.

Un seguimiento meticuloso de las decisiones de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía española.

Si el sumario del caso Zapatero avanza hacia nuevas imputaciones o decisiones respecto a los bienes relacionados con tramas venezolanas, la respuesta en Washington será inmediata. Este expediente se ha convertido en una prueba de estrés para la coordinación entre dos sistemas judiciales y para la habilidad de mantener separadas la política y la gestión técnica de los casos de corrupción internacional.

Un “animal” diplomático con costumbres bien aprendidas

Este episodio ilustra las peculiaridades del mundo diplomático cuando un sumario delicado toca la fibra de dos capitales:

Responde rápidamente ante desviaciones en la información.

Se protege mediante el refuerzo de equipos y la modificación de piezas clave.

Aprende a coexistir con la exposición mediática y judicial constante.

En último término, la diplomacia estadounidense actúa como un animal que ha aprendido que, en grandes escándalos de corrupción global, cada cable cuenta. Y en Madrid, el caso Zapatero se ha convertido ya en uno de esos ecosistemas donde Washington no está dispuesto a ceder el control del mapa.