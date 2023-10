Rodríguez Ibarra (PSOE) irrumpe en ‘TEM’ para sacudir a Pilar Rahola: “No tienes la capacidad de mandarme a la mierda”

Momento de máxima tensión en los plató de ‘Cuatro’.

En la emisión del programa ‘Todo es Mentira’ del 4 de octubre, se ahondó en la polémica declaración de Juan Carlos Rodríguez Ibarra contra los miembros de su propio partido, el PSOE, por «allanar el camino» a Carles Puigdemont.

“¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto”, indicó el expresidente de la Junta de Extremadura en un desayuno con Juan Luis Cebrián organizado por el Fórum Europa.

Las declaraciones del socialista, que se volvieron virales después de que desde la propia izquierda le atribuyeran una falsa carga sexual, fueron analizadas en ‘Todo es Mentira’ por Pilar Rahola, quien no dudó en calificar de “mamut” a Rodríguez Ibarra, a quien llegó a “mandar a la mierda”.

La salida de tono de la tertuliana independentista hicieron que el expresidente de la Junta de Extremadura llamara en directo al programa para plantar cara a Rahola. Tras explicar que “no entro en los insultos” y que “no me avergüenzo de ser viejo [por la comparación con los mamut]”, el socialista explicó que utilizó la palabra “violar” con la connotación de saltarse la norma. De ahí, que no diera marcha atrás en sus valoraciones: “Mantengo lo que dije”.

En este sentido, aprovechó para acusar de “tener el sexo en el cerebro” a quienes dieron otra interpretación a sus declaraciones en el desayuno informativo. “Están obsesionados”, lamentó antes de recalcar que siempre se refirió a quienes “se saltan la ley y, por ende, acaban violando mi soberanía”.

Las palabras del expresidente de la Junta de Extremadura no calmaron a Rahola, quien le echó en cara a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) como uno de los ejemplos del PSOE que violaron la Carta Magna. Sin embargo, Rodríguez Ibarra no se dejó intimidar y precisó: “Eso no justifica la violación a la Constitución de Puigdemont”.

La tertuliana fue perdiendo los papeles con rapidez. No solo porque le acusó de tener una “mentalidad represiva que viene del franquismo, por mucho que sea socialista”, sino porque hasta intentando bajar el tono acabó volviendo a insultar al expresidente autonómico.

“Yo retiro lo de ‘irse a la mierda’”, indicó Rahola. Pero el socialista no le dio tregua: “Es que usted no tiene la capacidad de mandarme a la mierda”. Un ‘zasca’ que dolió a la colaboradora del programa, quien saltó de inmediato: “Pues yo tengo la capacidad de mandar a la mierda a quien yo quiera”.

Finalmente, el socialista dejó enfurecida a Rahola cuando le recomendó al expresidente de la Generalidad de Cataluña que se entregara a la Justicia en España para ser juzgado, pero advirtiendo que el caso nunca llegaría a cerrarse como ocurre con el Clan de los Pujol.

Un varapalo que hizo que Rahola se quedara balbuceando: “Pero qué dice… qué dice…”.