Pilar Rahola llama “jeta” a Juan Carlos I y García-Margallo la sacude: «¡Cutre y populista!»

José Manuel García-Margallo puso de vuelta y media a Pilar Rahola.

Durante el debate del programa ‘Todo es Mentira’ del 24 de abril, la separatista catalana tildó de “jeta” a Juan Carlos I por prolongar su visita a España con un viaje inesperado a Vitoria, donde acudió a la clínica dental del doctor Eduardo Anitua.

También le acusó de cometer “fraude fiscal”, por lo que el exministro de Asuntos Exteriores decidió ponerle los puntos sobre las íes. “Yo creo en el Estado de Derecho y lo que hizo el Rey Emérito es una regularización fiscal, por lo que no existió ningún fraude”.

Ante la falta de exactitud en las acusaciones de Rahola, el ‘popular’ ironizó: “Después hablaste de los amores de Juan Carlos I para concluir que no puede ir al dentista en Vitoria. Sí, unos argumentos brillantes”.

El troleo de García-Margallo enfureció a la colaboradora de ‘Todo es Mentira’, quien no tardó en volver a perder los papeles acusando al Emérito de “ir cargado de langostas” o al llamar a Pedro Campos “su amigo del petrodólar”.

A pesar de que Risto Mejide intentó contenerla al decir “no, hombre no”, ella seguía con su ofensiva contra Casa Real asegurando que Juan Carlos I debería “estar con sus amigas, calladito y sin moverse”.

Una serie de ofensas que fue rebatiendo una por una el exministro del PP, recordándole que no se trata de un personaje activo dentro de las instituciones del Estado, por lo que “no me quita el sueño saber cuánto costó un vuelo que no pagamos todos los españoles”.

Al ver cómo García-Margallo defendía a capa y espada al Rey Emérito, Rahola optó por la ofensa personal, acusándole de tener una postura de “cortesano” a favor de la Casa Real. Una línea roja que no toleró el ‘popular’, quien le recordó que “los adjetivos hay que manejarlos con mucho cuidado, porque yo te podría llamar, perfectamente, cutre y populista”.

Ya sin frenos, la separatista catalana seguía: “mejor cutre y populista que cortesana. ¡Que viva la república!”. Sin embargo, el exministro zanjó la polémica elevando la voz sobre los gritos de la tertuliana e imponiendo un “¡Viva el Rey!”.