Plaza de España de Madrid: 100 motivos de peso para manifestarse este domingo al mediodia contra la mafia del sanchismo

Este domingo, 8 de junio de 2025, al mediodía y bajo un sol de justicia, la Plaza de España en Madrid se prepara para ser el escenario de una de las mayores movilizaciones políticas del año.

El lema es tan directo como elocuente: “Mafia o democracia”.

La convocatoria, impulsada por el Partido Popular pero abierta a toda la sociedad civil, pretende ser mucho más que un acto partidista: es una llamada a la movilización de “todos los demócratas” indignados ante lo que consideran un deterioro sin precedentes de las instituciones y la ética pública bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde primera hora, se espera una marea humana en pleno centro de la capital, con cortes de tráfico y un despliegue mediático considerable.

La protesta llega tras semanas marcadas por nuevos escándalos que han salpicado al Ejecutivo socialista, con especial atención a los audios filtrados que comprometen a figuras cercanas al PSOE y a supuestas maniobras para atacar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

A ello se suma una lista creciente de casos judiciales que afectan tanto a exministros como al entorno familiar del propio presidente del Gobierno, alimentando una sensación de hartazgo transversal.

¿Por qué Plaza de España se convierte en termómetro político?

La elección del lugar no es casual: la Plaza de España, situada a apenas diez minutos andando de la sede socialista en Ferraz, simboliza el pulso ciudadano frente al poder. El Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente y acompañado por figuras históricas como Mariano Rajoy y José María Aznar, busca dar imagen de unidad pero insiste en borrar las siglas: “Lo que nos jugamos ahora está por encima de los partidos”, aseguran los organizadores. El mensaje pretende calar en un electorado más allá del habitual: desde votantes desencantados hasta asociaciones civiles que ven peligrar los cimientos democráticos.

La cita arrancará oficialmente a las 11:00 horas y se prolongará hasta las 12:30. Se espera una participación masiva, con presencia también de organizaciones sociales y colectivos que comparten el diagnóstico: “Del sanchismo se sale —afirma uno de los lemas— y vamos a hacerlo juntos todos los demócratas para decirle a Sánchez ‘basta ya’”. El objetivo declarado es exigir responsabilidades, denunciar lo que consideran “cloacas del poder” y reclamar elecciones anticipadas.

Corrupción, ilegalidades y el fantasma de la impunidad

Uno de los principales combustibles para esta protesta es, sin duda, la larga lista de casos judiciales que asedian al PSOE y su entorno inmediato. Entre ellos destacan:

El conocido caso Koldo , donde José Luis Ábalos, exministro y mano derecha del presidente, está siendo investigado por delitos graves como integración en organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Según los jueces, existen “indicios cualificados” sobre el uso del cargo público para adjudicar contratos millonarios durante la pandemia.

La investigación abierta sobre Begoña Gómez , esposa del presidente Sánchez, cuya situación judicial mantiene en vilo al Ejecutivo.

, esposa del presidente Sánchez, cuya situación judicial mantiene en vilo al Ejecutivo. Otros procedimientos afectan al fiscal general del Estado y familiares directos del presidente, ampliando el cerco judicial sobre el actual inquilino de La Moncloa.

No faltan quienes ven en estos casos más que simples irregularidades administrativas: algunos líderes políticos han llegado a hablar abiertamente de “organización criminal” y denuncian presuntas maniobras para destruir pruebas o entorpecer las investigaciones policiales. El discurso dominante entre los convocantes es claro: “La gravedad no solo está en lo robado; son las ilegalidades cometidas para tapar a los corruptos”, recordaba esta semana una diputada popular.

Democracia amenazada: ¿exageración o diagnóstico certero?

Más allá del catálogo judicial, muchos manifestantes sostienen que lo realmente grave es el deterioro institucional. Se denuncia un uso “partidista” del poder ejecutivo para blindarse ante cualquier investigación incómoda. Así lo expresaba recientemente Cuca Gamarra, portavoz popular: “Nos estamos jugando la democracia. No solo por tanta degeneración y corrupción, sino también por ese deterioro del Estado de derecho… Pedro Sánchez busca a toda costa utilizar el poder para intentar blindarse y quedar impune ante tanta corrupción”.

En ese mismo sentido han ido las críticas sobre leyes polémicas como la amnistía pactada con fuerzas independentistas catalanas —vía libre al retorno de Carles Puigdemont incluido— o supuestas presiones sobre jueces y fiscales. Todo ello alimenta un clima preelectoral donde las palabras “democracia”, “decencia” o incluso “resistencia cívica” han dejado de ser patrimonio exclusivo de tertulias políticas para saltar directamente a pancartas y redes sociales.

Un mosaico transversal con sabor castizo

Lo llamativo del 8-J no es solo su dimensión política sino su carácter transversal: asociaciones civiles, colectivos profesionales y ciudadanos anónimos han anunciado su asistencia bajo una única premisa —“esto va más allá de siglas”—. El ambiente promete ser reivindicativo pero festivo; no faltarán referencias humorísticas ni guiños irónicos sobre las últimas peripecias judiciales del marido (y ahora también de la esposa) en La Moncloa. Los organizadores apuestan por una jornada sin incidentes donde predominen banderas constitucionales… aunque no faltará quien aproveche para lucir carteles creativos o corear lemas pegadizos.

Claves rápidas sobre el 8-J:

Lugar: Plaza de España (Madrid)

Plaza de España (Madrid) Hora: 11:00 – 12:30

11:00 – 12:30 Lema: “Mafia o democracia”

“Mafia o democracia” Convocantes: Partido Popular (sin siglas), organizaciones civiles

Partido Popular (sin siglas), organizaciones civiles Motivos principales: Protesta contra corrupción e ilegalidades vinculadas al PSOE; defensa del Estado de derecho; exigencia democrática ante lo que perciben como deriva autoritaria

Curiosidades y datos llamativos