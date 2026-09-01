Así utiliza Sánchez la crisis de Ceuta para desgastar al Rey y avanzar hacia su ‘República’

Pedro Sánchez ha incorporado la crisis de Ceuta a su estrategia de poder, lo que vuelve a colocar a Felipe VI en el epicentro de una tensión institucional que el Gobierno parece incapaz de resolver por completo.

Esta secuencia comenzó con la discusión sobre una posible visita del Rey a la ciudad autónoma y culminó, conforme al relato de La Razón, con un mensaje que en Moncloa se presenta como un acto de normalidad institucional, pero que en la oposición se interpreta como una forma de marcar territorio ante la Corona.

El elemento clave radica en el tono utilizado. Sánchez no solo confirmó que la visita del jefe del Estado a Ceuta se llevará a cabo, sino que además insinuó que él mismo había sugerido al Monarca la conveniencia de realizarla. Traducido al lenguaje político tradicional, esto implica que el presidente se apunta el tanto, establece el calendario verbal y deja la impresión de que la Casa del Rey necesita, una vez más, pasar por el filtro de la Moncloa. En la política española, donde cada gesto tiene un peso equivalente a las decisiones, esto no es un detalle trivial.

Un movimiento que trasciende Ceuta

La postura no se centra únicamente en una visita institucional. También se debate quién controla la narrativa de la crisis migratoria, la seguridad en la frontera y las relaciones con Marruecos. En los últimos días, Sánchez ha defendido la importancia de la cooperación marroquí y ha instado a no interpretar la situación desde una perspectiva de confrontación diplomática, al mismo tiempo que ha manifestado que Ceuta y Melilla requieren una mayor presencia del jefe del Estado.

Este mensaje dual tiene impacto político, aunque no siempre el que desea el Gobierno. Por un lado, permite a Sánchez proyectarse como un presidente activo, comprometido con la ciudad autónoma y su estabilidad. Por otro, abre la puerta a una interpretación más incómoda: la posibilidad de que el Ejecutivo utilice la crisis para condicionar la figura simbólica del Rey y presentarse como el auténtico gestor de la arquitectura institucional. No es necesario un análisis profundo para adivinar la jugada; bastará con seguir el calendario y prestar atención a las frases completas.

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La sombra de una relación tensa

La conexión entre Sánchez y la Corona ha pasado por varios episodios conflictivos desde que él asumió el cargo en La Moncloa. La discusión sobre Ceuta vuelve a abrir una historia conocida: el presidente se aferra a la prudencia institucional como un escudo, pero con frecuencia introduce matices que desvían la atención hacia el rol del Rey. No estamos ante un conflicto abierto, que sería demasiado burdo incluso para la política española; se trata de algo más sutil y eficaz: convertir cada gesto en una disputa por el significado.

En este contexto, la afirmación de que Felipe VI visitará Ceuta “cuando se den las condiciones” no es un comentario neutro. Aunque parece razonable, también sugiere que la agenda del Monarca está condicionada por la interpretación política del Gobierno. Y ahí vuelve a surgir el viejo debate, siempre latente, sobre si Sánchez busca fortalecer el poder del Ejecutivo mientras disminuye la relevancia de la Jefatura del Estado. No se necesita una teoría compleja; solo hay que observar cómo cada crisis termina afectando sutilmente a los contrapesos.

Además, esta secuencia se desarrolla en un periodo delicado, marcado por la presión migratoria y la necesidad de mostrar control en la frontera sur. En este escenario, la Corona opera como un símbolo de unidad, pero también como recordatorio de que el Estado va más allá del Gobierno actual. Si el Ejecutivo logra hacer que todo pase por su portavoz, su agenda y su narrativa, habrá ganado una partida significativa. Aunque, como suele suceder, la victoria puede resultar más aparente que auténtica.

Possibles escenarios futuros

Las posibles consecuencias se despliegan en tres dimensiones claras:

Institucional: la visita del Rey podría normalizarse, pero quedará la percepción de que ha sido gestionada políticamente desde Moncloa. Mediático: el debate sobre Ceuta seguirá entrelazando migración, soberanía, Marruecos y la posición de la Corona, una mezcla perfecta para generar semanas de titulares. Partidista: la oposición empleará este episodio para acusar a Sánchez de debilitar al Rey mientras amplía su margen ante la opinión pública.

El inconveniente para el Gobierno es que estas maniobras rara vez son aisladas. La misma dinámica que sirve para demostrar liderazgo puede, al mismo tiempo, dar pie a sospechas sobre un pulso silencioso con la Corona. Y cuando eso sucede, la política española suele entrar en su terreno favorito: mucho simbolismo, escasa claridad y un mar de interpretaciones por doquier.

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