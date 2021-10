Sobre los terremotos, la lucha por la vida y el mundo, el más acá, más allá. En recuerdo de los familiares y amigos que ya no están

El terremoto que tuvo lugar el viernes 29 noviembre 2021, sobre las 6,30 mañana, en el Mar Cantábrico, en la zona gallega de Vivero-Viveiro (Lugo-Galicia/España), de magnitud 4,4, se sintió en varios puntos de Galicia. En el polígono de viviendas de Fontiñas (Santiago de Compostela-Galicia), donde vivo, lo sentimos con un pequeño balanceo de las camas y unos segundos. Ya estamos viendo y sufriendo, en España, el desastre del volcán de La Palma en las Islas Canarias (España) y que va acompañado de gran número de terremotos subterráneos.

Creo que conviene recordar lo que dijo el gran Blaise Pascal: “El hombre es solamente una caña, la caña más frágil de la naturaleza, pero una caña que piensa…”; y el gran Henri Bergson: “Debemos obrar como hombres de pensamiento; debemos pensar como hombres de acción”; pensar y actuar, deontológica, honrada, muy humilde, rigurosa y comprometidamente, frente al mal, las desgracias, los desastres, etc., por y para el mejor desarrollo deontológico, honrado democrático, la verdad justa y responsable, el bien… Todo ello muy bien pensado, medido, definido, explicado, aplicado, difundido y controlado, y sabiendo siempre aprender, con honradez, mucha humildad y mucho rigor, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la búsqueda, lucha, justa, buena y muy necesaria, por dicho mejor desarrollo deontológico democrático, verdad, bien… en el más acá, mas allá… El gran Miguel de Cervantes, creador de la novela moderna: “La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea; Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes!; Al bien hacer jamás le falta premio; La senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso; La verdadera nobleza consiste en la virtud; El hombre bien preparado para la lucha ya ha conseguido medio triunfo”.

La justicia justa, la búsqueda, lucha honrada, muy humilde y rigurosa por el mejor desarrollo deontólogico, la verdad, el bien… supone, implica, exige, siempre, ineludiblemente y entre otras cosas, honrar con justicia justa a los muertos, a los seres queridos, a los seres buenos, justos que nos han dejado, que han muerto, que se han ido ad patres y a los que, en España, se destina, el uno y dos de noviembre, el Día de Todos los Santos y Día de Difuntos, para acudir a los cementerios a honrarlos, recordarlos. A partir de Demócrito y Edmund Burke: “Todo esta perdido cuando el mal y los malos sirven de ejemplo y el bien y los buenos de burla, salvo que estos últimos se movilicen en justa y muy necesaria defensa del bien, sin olvidar la buena alegría, ironía…”. Vladimir Jankélévtich: “La muerte es mas fuerte que el cuerpo, empero, el amor es mas fuerte que la muerte”.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; domingo, 31-10-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago en el Más Acá y Mas Allá, El Buen Camino por El Bien, “O Bo Camiño polo Ben”…