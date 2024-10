Manuel del Rosal: «Perros y niños»

Un fandango.

Viejos a la residencia / niños a la guardería / viejos a la residencia / Luego se compran un perro / que les haga compañía / Yo a este mundo no lo entiendo.

No se puede explicar con menos palabras y más claridad el trato que esta sociedad da a sus mayores y a sus niños en comparación al que da a sus perros.

“Partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de estupidez en este mundo de progreso hasta la náusea y el vómito”

Según datos del INE en España hemos logrado que el número de perros supere al número de niños menores de 12 años. Semejante logro habla de una civilización que, a este paso y como en el planeta de los simios, entregue el país a un gobierno perruno…Al tiempo.

Esto del amor a los animales viene de antiguo. Recordemos que Leda ae enamoró de un cisne con el que yació. El cisne no era otro que Zeus que, a sabiendas de que Leda se perdía por los animales bellos – un cisne lo es – tomó su forma para llegar hasta ella. No olvidemos a Parsifae, reina de Creta y esposa del rey Minos. Perdidita de amor por el toro sagrado, se las ingenió para ser penetrada por este y de esa unión nació el Minotauro. El inefable Calígula estaba tan enamorado de su caballo Incitatus que dormía con él, lo invitaba a su mesa, lo nombró cónsul y quería casarse con él. Es curioso que los tres casos se dieron en civilizaciones que habían alcanzado cotas de bienestar muy altas y una sociedad muy sofisticada. Hoy, en esta civilización de progreso monumental y sin llegar – al menos que se sepa – a acostarse con un caballo (Calígula), yacer con un cisne (Leda) o enamorarse de un toro del que Parsifae concibió, la sociedad ha alcanzado un amor a los animales que supera el amor a los niños. Debe ser que, cuando una civilización llega a sus más altas cotas de bienestar técnico y tecnológico, la gente se aburre lo que no está escrito y busca nuevas experiencias que la saquen del marasmo, o simplemente que los avances científicos, técnicos y tecnológicos se consiguen en detrimento de la carga de humanidad con la que venimos a este mundo…al menos hasta ahora.

Volviendo al INE, este nos dice que en España hay 9,3 millones de perros y 6,6 millones de niños menores de 12 años. Esto ya se sospechaba, pero se agradece al INE que nos lo confirme, Y se sospechaba porque la natalidad en España está en estado famélico.

Cuando se hace un reportaje sobre los motivos de la negación a tener hijos, las parejas aluden, entre otras excusas banales, a que la crianza de un hijo es muy cara. Esta excusa se cae de inmediato cuando acudimos a informarnos del coste de tener y criar a un perro, que se supone es quien sustituye al niño: El coste anual de los gastos corrientes de un perro oscila entre 1.200y 1.500 euros. A estos gastos básicos e ineludibles debemos añadir los gastos de asistencia sanitaria, caprichos de los amos del perro, urgencias veterinarias, vacunas, registros, juguetes – ¡Sí! Juguetes para el perrito – Seguridad para responsabilidad civi etc. Que van a variar según el tipo, raza y tamaño del perro. Sumen ustedes señores amantes de los perros. Muy bien los gastos totales pueden significar el 15% de los ingresos anuales de un sueldo medio en España. Y no, un perro no es igual a un niño por más que lleven años intentando que nos lo creamos, aunque hay gente que, no solo lo cree, sino que lo practica.

Un perro es un animal, un niño es un ser humano que empieza a andar por la vida y que necesita los cuidados y atenciones que, en muchos casos se dispensan a los perros. Esto sin mencionar que el niño es carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Pero esta sociedad que bracea entre el fango del egoísmo y del hedonismo, prefiere criar un perro antes que hacer frente a la responsabilidad y renuncias que conllevan el nacimiento, la crianza y la educación de un hijo.

Ya sé que este escrito es políticamente incorrecto debido a que en España a la verdad se le llama “políticamente incorrecto”

MAROGA