Pedro Manuel Hernández López: «La inusual intransigencia podemita hacia el «Año Jubilar» de Caravaca de la Cruz»

Hace unos dias, el periódico regional «La Opinión de Murcia» se hacía eco de un gravísimo y punible motivo. ¿La causa…? Una actividad extraescolar y «obligatoria» –según afirma el secretario de Organización de Podemos en la Región de Murcia, Ángel Luis Hernández– que había sido programada por la dirección del IES «San Juan de la Cruz», con motivo del Nuevo Año Jubilar de Caravaca de la Cruz.

Esta actividad –junto a la visita al monasterio de la «Vera Cruz» de Caravaca– incluía «una misa, una bendición a los alumnos participantes y una breve y sencilla explicación del sentido cristiano de la Cruz».

Al parecer, estas deleznables y antidemocráticas –pero libres y voluntarias– practicas religiosas atentan muy gravemente contra la noble moral, la ideologia y la libertad de estos perroflautas, los neo modernos discípulos y fieles seguidores de Marx y de Lenin, según el jefe de asesoría y coordinación del Grupo Mixto (Podemos) en la Asamblea Regional de Murcia.

A este paladín de las rancias ideología y ateas creencias comunistas << no le parece ni ética ni politicamente adecuado que la «catequesis» sea una de las actividades normales de un centro educativo”, pues «en un Estado aconfesional, como es España, la religión debe formar parte exclusivamente del ámbito privado y no de un centro público educativo» (…).

Esta ha sido la inusual noticia periodista con la que se despertó la Región de Murcia, y de modo especial su municipio –Caravaca de la Cruz– como protagonista de un gravísimo atentado social y político contra los ideales Podemitas y las resoluciones de la sanchista «Ley Celaá» de Educación.

Para todos aquellos que no les suene de nada o no la conozcan, «Caravaca de la Cruz» es una ciudad y municipio español que pertenece a la Región de Murcia. Es, a su vez, capital y centro administrativo de la comarca del Noroeste y cabeza del partido judicial del mismo nombre y cuenta con un censo población de 25.756 habitantes.

Es un lugar muy relevante del Cristianismo para el culto de la Iglesia católica. Desde 1998 –durante el papado de Juan Pablo II– se la considera una de las once ciudades santas del Catolicismo al disponer del privilegio de poder celebrar «Año Jubilar» a perpetuidad –cada siete años– en torno a la «Santísima y Vera Cruz» junto a Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana. Son las únicas cinco ciudades que, avaladas por el Vaticano, cuentan con carácter jubilar de manera periódica. Aunque la reliquia más grande de la cruz de Jesús se encuentra en Santo Toribio de Liébana, la de Caravaca posee dos astillas del «Lignum crucis».

Por esta circunstancia especial y por su nombre –Caravaca de la Cruz– también se la conoce como «la Ciudad de la Vera Cruz». Además de ser conocida por esta reliquia cristiana y por su casco antiguo de tipico origen medieval, lo es, a su vez, por las fiestas en honor a la «Vera Cruz» –celebradas entre los días 1 y 5 de mayo de cada año– y que fueron declaradas oficialmente de Interés Turístico Internacional, en 2004.

De entre todos sus principales y artísticos monumentos, destaca la «Basílica de la Vera Cruz» –del siglo XVII, y diseñada por el afamado arquitecto fray Alberto de la Madre de Dios– con su fachada del XVIII, donde se venera la famosa «Vera Cruz», ubicada dentro del Castillo de Caravaca, de orígenes islámicos (siglo XII) pero reformado en la época cristiana.

No contentos con la citada denuncia, los «Podemitas» murcianos, que no han querido desaprovechar la ocasión — por aquello de que la pintan calva– han criticado el «ideario» del PP y a su presidente regional López Miras, afirmando que con él: «han vuelto a Murcia los crucifijos y las misas a las aulas, mientras que se veta la educación sexual y afectiva o la educación en igualdad»(…).

Aunque a estas alturas ya no nos pilla por sorpresa cualquier acto o noticia que provenga de esta formación, no creíamos que fueran tan lerdos ni que tergirversaran torticeramente las declaraciones de fuentes oficiales de la Consejería de Educación cuando afirmaron que «se trataba de una actividad voluntaria con motivo del Año Jubilar de Caravaca», donde solo los alumnos que quisieran asistir y participar, irían y los que no, no.

Según la super ideologizada y partidista Ley 3/2022 (LOMLOE) impulsada por la sanchista y ex ministra de Educación, Isabel Celaá: «la religión será de oferta obligatoria en los centros, pero de «elección voluntaria» entre el alumnado. Así mismo, también desaparece la obligatoriedad de cursar una materia alternativa».

Según lo que ha afirmado la Consejería de Educación, la denuncia podemita reforzada, al parecer, por otra, del mismo contenido religioso, formulada por la Federación de Ampas de la Región de Murcia –sobre la celebración de un «vía crucis» y una «misa» en unas jornadas del Consejo Escolar, y en la que han exigido la cancelación y retirada de estos actos religiosos– las dos carecen de fundamento legal, al no haber sido obligatorias para los alumnos del centro.

¿De haberse tratado de una excursión –tambien voluntaria– de los alumnos musulmanes del centro para visitar una mezquita con motivo de la fiesta del final del ayuno del «Ramadán» o de la del sacrificio del «Cordero»¿se habría cursado la misma denuncia «Podemita» y la de la «Federación de las Ampas con la misma rapidez y alegría…?

Deseo y espero que, por coherencia ideológica y en justicia, los denunciantes actúen de la misma manera, con la misma diligencia y sentido de la justicia, cuando esas mismas actividades extraescolares o parecidas sean planificadas por la dirección de cualquier centro educativo de España por eventos, motivos o festividades religiosas que afectan a alumnos musulmánes y/o judios que practican la religión del Islam y del Judaísmo.

Si es así…no tendremos que echarles en cara lo que nos recuerda y enseña siempre la sabiduría popular: << Consejos vendo…que para mí no tengo>>.

Aunque, dado su histórico y radicalismo ideológico, su tradicional anticlericalismo y su atávico y profundo ateísmo, me temo que hemos vuelto a topar, una vez más, en la misma piedra.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.