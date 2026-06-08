Nacho Abad acongoja a P. S. con lo que puede soltar Leire Díez de las cloacas socialistas

Las nuevas informaciones sobre las cloacas del Estado agitan el panorama político.

La aparición de P. S. en las anotaciones de Leire Díez han revolucionado la actualidad salpicando de lleno al presidente del Gobierno, ¿quién es P. S.?

Nacho Abad arrancó el editorial de ‘En boca de todos’ (Cuatro) de este lunes 8 de junio de 2026 reflexionando sobre el misterio de las siglas:

«En unos minutos el Papa va a hablar en el Congreso de los Diputados. Estará rezando P. S. para que no hable de corrupción porque la polarización es sin duda culpa de la derecha. Bueno, la corrupción y todo lo demás. Porque cuando entra la Guardia Civil en Ferraz, ¿Qué dicen ellos? Dicen Kitchen. Cuando se demuestra que la directora de la Guardia Civil es una mentirosa, Kitchen. Que las joyas que le han encontrado a Zapatero como mínimo valen un millón y no sabemos cómo entraron en España. Kitchen. Que juzgan a David Sánchez, hermano del presidente. Kitchen. Es como cuando Harry Potter se enfrentaba así con la varita a Voldemort y todos los conjuros eran spelliarmus y le daba y ya ganaba. Había otro que era alohomora, que a mí me suena a locomotora. Y me viene a la cabeza Óscar Puente«.

El presentador hizo un repaso de los socialistas que hoy repudian a la fontanera de Ferraz y el papel de Pedro Sánchez en todo este asunto:

«Conocía Óscar Puente a Leire, porque en España que somos muy de investigar se han puesto a ver quién conocía del PSOE a Leire, y ahora han empezado a salir nombres solo brujuleando en X, Cristina Narbona, Patxi López e incluso Pedro Sánchez la menciona en un tuit de 2011. Pedro Sánchez la conoce desde hace 25 años y claro, ahí escribe lo que parece su nombre en las agendas ‘reunión con P.S.’ ¿qué significa? Reunión con Play Station, Paquita Salas. Escribe Leire: ‘posible estrategia, ser abogado del hermano de P.S.’ ¿Quién tiene un hermano imputado? ¿Paquita Salas? Y tras leer las agendas me acuerdo de lo que dijo Rufián de jure que no veremos nunca en un papel P. Sánchez».

Abad lanzó un aviso a los socialistas porque, según su previsión, si la fontanera se siente traicionada, no apoyada y no querida, «puede empezar a rajar» de P.S. y «se puede pasar de P.S. a P.A., puto amo».