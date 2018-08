Romero y la Iglesia de los pobres

(Patxi Loidi).- Monseñor Romero habló muchas veces de los pobres y de la Iglesia de los pobres. En la homilía del 4 de marzo del 79 dijo: "Cuando hablamos de la Iglesia de los pobres, simplemente estamos diciendo a los ricos también: vuelvan los ojos a esta Iglesia y preocúpense de los pobres tanto como de un asunto propio".

El 15 de julio del año 79, dijo en la homilía: "Yo me alegro, hermanos, de que nuestra Iglesia sea perseguida precisamente por su opción preferencial por los pobres y por tratar de encarnarse en el interés de los pobres y decir a todo el pueblo, gobernantes, ricos y poderosos: (...) Si no se interesan por la pobreza de nuestro pueblo como si fuera su propia familia, no podrán salvar a la sociedad".

En la homilía del 1º d julio del 79 dice: "Algunos creen que, cuando la Iglesia se proclama Iglesia de los pobres, como que se parcializa y deprecia a los ricos. ¡De ninguna manera! El mensaje es universal. Dios quiere salvar a los ricos también. Pero precisamente porque los quiere salvar les dice que no se pueden salvar mientras no se conviertan al Cristo que vive precisamente en los pobres. (...) Ser pobre consiste en aceptar y asumir la causa de los pobres como si estuviera aceptando y asumiendo su propia causa y la causa de Cristo".

Hay muchísimas citas de Monseñor sobre los pobres y la Iglesia de los pobres, dichas al compás de los acontecimientos del país. A nosotros, discípulos de Romero, nos toca sistematizar ese conjunto de referencias, sembradas a lo largo de muchas de sus homilías en los tres años de pastor de la arquidiócesis.

En estas tres notas que he seleccionado, aparecen sugerencias profundas. Destaco tres:

- Preocuparme por los pobres como un asunto propio; como si fuera mi propia familia.

- Asumir la causa de los pobres como mi propia causa.

- Convertirme al Cristo que vive en los pobres.

Con estas breves muestras podemos hacernos idea de lo que significa para el Beato Romero la Iglesia de los pobres. Pero conviene que previamente aclaremos el significado de la palabra "pobre", que es bastante compleja. Este va a ser el punto primero de esta emisión.

Para leer el artículo entero, pincha aquí: