  • ESP
    España América
Periodismo

EN REDES SOCIALES

El deslenguado Puente vuelve a atacar a la prensa que no obedece a Moncloa y le cae una buena

El ministro se mofa de Cayetana Álvarez de Toledo, a quien califica como "portavoz habitual" de medios como The Objective, El Debate, Libertad Digital y Hazte Oír, pero deformando sus nombres de manera despectiva

Óscar Puente, ministro de Transportes
Óscar Puente, ministro de Transportes PD
Archivado en: Cayetana Álvarez de Toledo | Óscar Puente | Periodismo

Más información

Óscar Puente y la tragedia de Adamuz.

El Gobierno de Pedro Sánchez declara 'documento reservado' el acta de la soldadura de Adamuz el día que desclasifica el 23F

Pasa más horas en redes sociales que trabajando.

Así es el faltón ministro de Transportes, Óscar Puente, que dedica su tiempo a señalar e insultar en su cuenta de X. Esta última ocasión, ha vuelto a desatar la polémica con un tuit cargado de ironía e insultos contra varios medios de comunicación que no siguen el dictado de Moncloa.

El mensaje, publicado este 25 de febrero de 2026 durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, se mofa de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, a quien califica como «portavoz habitual» de medios como The Objective, El Debate, Libertad Digital y Hazte Oír, pero deformando sus nombres de manera despectiva: «TheOjete , el Debacle, Libertad Vegetal y Hazte Orín».

Puente alude a la intervención de la parlamentaria, quien sorprendió al preguntar por la salud del presidente Pedro Sánchez, exigiendo la desclasificación de su historial médico.

El tuit, que incluye un vídeo de la intervención de Álvarez de Toledo en el hemiciclo, reza: «La portavoz habitual de TheOjete , el Debacle , Libertad Vegetal y Hazte Orín , hoy viene al Congreso con la penúltima gran exclusiva, esta relacionada con la salud del Presidente. ¿Qué les queda ya?». En el clip, se ve a la diputada popular dirigiéndose al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuestionando una ley de transparencia antes de pivotar abruptamente hacia la salud de Sánchez: «¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Desclasifiquen su historial médico».

Sin embargo, el tuit de Puente no ha pasado desapercibido y ha generado una oleada de críticas en X:

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

IMPRESIÓN 3D

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]