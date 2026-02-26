El deslenguado Puente vuelve a atacar a la prensa que no obedece a Moncloa y le cae una buena

Pasa más horas en redes sociales que trabajando.

Así es el faltón ministro de Transportes, Óscar Puente, que dedica su tiempo a señalar e insultar en su cuenta de X. Esta última ocasión, ha vuelto a desatar la polémica con un tuit cargado de ironía e insultos contra varios medios de comunicación que no siguen el dictado de Moncloa.

El mensaje, publicado este 25 de febrero de 2026 durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, se mofa de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, a quien califica como «portavoz habitual» de medios como The Objective, El Debate, Libertad Digital y Hazte Oír, pero deformando sus nombres de manera despectiva: «TheOjete , el Debacle, Libertad Vegetal y Hazte Orín».

Puente alude a la intervención de la parlamentaria, quien sorprendió al preguntar por la salud del presidente Pedro Sánchez, exigiendo la desclasificación de su historial médico.

La portavoz habitual de TheOjete™️, el Debacle™️, Libertad Vegetal™️ y Hazte Orín™️, hoy viene al Congreso con la penúltima gran exclusiva, esta relacionada con la salud del Presidente. ¿Qué les queda ya? pic.twitter.com/qKeHnAu69U — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 25, 2026

El tuit, que incluye un vídeo de la intervención de Álvarez de Toledo en el hemiciclo, reza: «La portavoz habitual de TheOjete , el Debacle , Libertad Vegetal y Hazte Orín , hoy viene al Congreso con la penúltima gran exclusiva, esta relacionada con la salud del Presidente. ¿Qué les queda ya?». En el clip, se ve a la diputada popular dirigiéndose al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuestionando una ley de transparencia antes de pivotar abruptamente hacia la salud de Sánchez: «¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Desclasifiquen su historial médico».

Sin embargo, el tuit de Puente no ha pasado desapercibido y ha generado una oleada de críticas en X:

¿Desde cuándo aceptamos como normal que un ministro se refiera con insultos a nadie? ¿Estamos en España o en Somalia? ¿Pero qué degradación es esta? — Ramón García (@RamonGarcia00) February 25, 2026

Sr. Oscar Puente, mi hijo está en primero de la ESO y tiene más sentido de la responsabilidad y el respeto que usted. — CÉSAR (@zezar1976) February 25, 2026

Pero esto es una cuenta parodia no?. Porque no me entra en la cabeza que un Ministro de un Gobierno de España postee esto. — Ricardo Aguado (@pika0571) February 25, 2026

Ni yo, ni ningún ciudadano español le paga usted para que insulte en público, lo cual sería un pelin menos grave si al menos cumpliera con las funciones de su cargo. — Beatriz Pacheco (@perezbeita) February 25, 2026

Un ministro dedicándose a insultar a la prensa y encima en plan cutre. No, no es una república bananera. Es en España en 2026. Guardemos estas perlas para recordar como fue la época del PSOE. — Rodrigo V. (@RodrigoESCyL) February 25, 2026