EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 6 DE MADRID DA UN BUEN TIRÓN DE OREJAS A 'DIARIO RED'

Varapalo judicial al panfleto de Pablo Iglesias: condenado a rectificar por publicar información inveraz

La justicia ampara el derecho de Irene González frente a la publicación de informaciones que tergiversaban el sentido de su mensaje en redes sociales

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Madrid se ha pronunciado estimando íntegramente la demanda de rectificación presentada por la escritora y articulista Irene González frente al medio ‘Diario Red‘, dirigido al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y por Pablo Echenique.

La resolución judicial rechaza expresamente los argumentos del medio y aclara que la controversia no versa sobre opiniones, sino sobre hechos atribuidos falsamente a la periodista, dando así plenamente la razón a los letrados de la escritora, ARQ Abogados, bajo la dirección técnica de Álvaro Rojo.

Los hechos se remontan al 14 de septiembre de 2025, cuando ‘Diario Red’ publicó un artículo bajo el titular:

Irene González, colaboradora de RNE y Telemadrid, llama ‘animales’ a los negros de Estados Unidos. La tertuliana ha aprovechado un crimen contra una refugiada ucraniana para difundir mensajes racistas.

El artículo hacía referencia a un tuit publicado por Irene González el 9 de septiembre de 2025, tras el asesinato (el 22 de agosto de ese año) de la joven refugiada ucraniana Irina Zarutsca en Charlotte (Carolina del Norte).

En su argumentario estimatorio, la sentencia subraya que efectivamente el artículo y sus titulares atribuían a Irene González expresiones gravemente peyorativas y le imputaban un supuesto racismo, aún más al etiquetar la sección como «discursos de odio».

El juzgado insiste en que, a efectos del derecho de rectificación, resulta irrelevante la veracidad de los hechos relativos al crimen. Lo determinante es que el artículo atribuía a la periodista afirmaciones inexactas y perjudiciales para su reputación profesional. Por ello, toda la prueba documental aportada por los demandados sobre el asesinato fue considerada irrelevante para desvirtuar el derecho ejercitado.

La sentencia obliga a ‘Diario Red’ a publicar íntegramente la rectificación en los mismos términos y con relevancia equivalente a la información original, tanto en su edición digital como en redes sociales, e impone además la condena en costas.

Durante el procedimiento, Pablo Iglesias intentó desvincularse formalmente del medio alegando que no ostenta el cargo de director de ‘Diario Red’, pese a su pública identificación con el proyecto, su notoriedad como impulsor del mismo y el hecho de que las noticias de su propio periódico le identifiquen a menudo como director. No obstante, su intento de diluir su responsabilidad no coló, y resultó condenado junto con Pablo Echenique con imposición de costas.

