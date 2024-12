Pronóstico del Tiempo: España se despide del frío con un 23 de diciembre de 2024 navideño y primaveral

El invierno parece haberse tomado un descanso justo a tiempo para las celebraciones navideñas.

Este lunes 23 de diciembre de 2024, España se despierta con un panorama meteorológico que más bien parece sacado de la primavera. Los termómetros se disparan y el sol brilla con fuerza en gran parte del territorio nacional, invitando a sacar las gafas de sol en lugar de los abrigos.

En Madrid, la capital del reino, el mercurio alcanzará los 12°C, una temperatura que hará las delicias de los madrileños y visitantes que aprovecharán para hacer las últimas compras navideñas sin tiritar. Los cielos despejados serán la tónica general, permitiendo disfrutar de un agradable paseo por el Retiro o una visita a los mercadillos navideños sin temor a la lluvia.

Pero no solo Madrid se beneficiará de este respiro climático.

En Barcelona, la Ciudad Condal, las temperaturas oscilarán entre los 13°C y los 15°C, perfectas para darse un chapuzón… de gente en Las Ramblas. Los barceloneses podrán presumir de su Mediterranean lifestyle incluso en pleno diciembre.

El sur de la península no se queda atrás en esta fiesta meteorológica.

Sevilla y Málaga rozarán los 20°C, convirtiendo las calles andaluzas en un hervidero de actividad. ¿Quién dijo que no se puede tomar un fino en la terraza en pleno invierno?

Sin embargo, no todo es sol y calor en nuestro particular mapa del tiempo. El norte de España se resiste a unirse a la fiesta primaveral.

Bilbao y San Sebastián mantendrán temperaturas más acordes con la época, rondando los 10°C, con cielos parcialmente nublados y alguna que otra llovizna. Parece que los norteños tendrán que conformarse con un txikito bajo techo.

