Pedri, el nuevo mago del fútbol español

Pedri es uno de los futbolistas por los que el aficionado al fútbol en España más esperanza tiene para el presente y futuro de la selección. El combinado nacional no gana un título desde el año 2012, cuando conquistó la Eurocopa en Kiev. Diez años, siendo la última hazaña quedar en semifinales de la pasada Eurocopa o ser finalista de la Nathions League.

La apuesta para liderar una nueva generación de futbolistas talentosos criados en el fútbol español es el centrocampista canario. No es el único jugador de la isla, ya que Yéremy Pino también está convocado, ni es la única apuesta joven del Barcelona, estando Gavi y Eric García en la lista. Las novedades de la convocatoria son el portero David Raya y el lateral izquierdo Marcos Alonso, siendo las grandes ausencias la de David De Gea y Sergio Busquets.

El trecuartista de 19 años es el nuevo mago del fútbol español, siendo comparado por muchos con Andrés Iniesta. El presente puede presentir un futuro espectacular, aunque la comparación es con uno de los mejores futbolistas de la historia de España. El actual futbolista del Barcelona se pasó el pasado verano sin parar de jugar, primero en la Eurocopa y después con los Juegos Olímpicos, después de una temporada, su primera con el equipo culé, donde disputó 52 partidos el año pasado.

El joven jugador de la selección fue entrevistado por El Partidazo de Cope, donde declaró por qué eligió el dorsal número diez: «Me dieron a elegir un par de números que había libres y el 10 es un número que me gusta y que lo ha llevado jugadores importantes como Cesc Fábregas. Sin embargo, reconoció que «mi número en el mundo del fútbol es el 8 porque lo llevaba Andrés Iniesta. Siempre me ha gustado ese número y aquí lo lleva Koke y hay que respetar la veteranía”.

Joseba Larrañaga se quedó sorprendido por la naturalidad y tranquilidad que mostró el futbolista, a pesar de su juventud, en la antena de la Cadena Cope: «Los jóvenes que están saliendo vienen con más calma para afrontar la presión«. Preguntado por su faceta más personal, habló sobre el discurso de Golden Boy, ya que «mi hermano me ayudó. No lo llevaba escrito, lo tenía en la mente. Me pongo más nervioso hablando que jugando al fútbol«.

Además, su objetivo en el ámbito familiar es comprarle una casa a sus padres o renovar la que tienen. A nivel personal, lo tiene claro: «De mayor quiero ser un referente para los jóvenes«. Para la selección, que el estilo de España «debe de ser el fútbol de toque que hizo ganar títulos». Sin embargo, reconoce lo que le molesta: «Perder la pelota en el terreno de juego»

En cuanto al Clásico, admite que fue un partido «inolvidable que no vamos a olvidar. Lo he visto entero dos veces, la que viví y una vez por la televisión, por Tik Tok sale todo el rato». Sobre la posibilidad de su fichaje frustrado por el Real Madrid: “Creo que si hubiera fichado por el Real Madrid mi familia me apoyaría”, a pesar de que su abuelo fuera fundador de una peña del Fútbol Club Barcelona y su padre sea el actual presidente. «Fui a la la prueba del Real Madrid fui allí y no pude entrenar porque había nieve en los campos. Entrené tres días con el Castilla y me dijeron que no tenía nivel para estar allí, que me iba a seguir ojeando y ahora estoy donde quiero estar. Al principio no te gusta que te rechacen, pero luego te sirve de motivación para si no me quisieron, trabajar para demostrarlo», confesó en el programa de radio deportivo nocturno.