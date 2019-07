Lío con las viudas de Ángel Nieto

El 2017 ha sido un año complicado para la familia del ex piloto, que perdió la vida tras un accidente con su quad a finales de julio y el 2018 no se presenta mejor. Los hijos han solicitado reabrir el caso de su muerte después de que una jueza sentenciara que la culpa fue del caso desabrochado mientras que Belinda Alonso, su mujer en el momento del fallecimiento, descubre que no es la viuda legal.

Ángel Nieto jamás llegó a divorciarse oficialmente de la madre de sus dos hijos mayores, Pepa Aguilar. Según relata Jesús Manuel Ruiz en Corazón, no formalizaron su separación, por lo que la única viuda para el sistema de la Seguridad Social, que es quien se encarga del pago de las pensiones de viudedad, sería la primera y única esposa a efectos legales.

Según publica Informalia, el tema podría haber causado tensiones en el seno de la familia, que no se quiere pronunciar a este respecto. Ni el hijo mayor del ex piloto, Gelete, ni su sobrino, Fonsi, han querido hacer declaraciones. De ser cierto que la situación legal de Belinda no es la ‘oficial’, no sólo perdería la pensión de viudedad que le correspondiera por el fallecimiento del padre de su hijo, sino que además una parte de la herencia (la legítima) iría a parar a manos de Pepa Aguilar, según dicta la ley.

Ángel Nieto se casó en 1975 con la que fue su primera esposa y madre de sus dos hijos, Gelete y Pablo. Una relación que acabó en 1990, cuando el ex piloto conoció a Belinda y se enamoró perdidamente de ella. Fruto de ese amor nació otro hijo, Hugo, aún menor de edad.