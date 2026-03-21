El descuento en gasolina y diésel comienza este sábado en España

Los conductores en España pueden respirar tranquilos.

Este sábado 21 de marzo de 2026, justo cuando Repsol se adelanta con sus propios descuentos, entra en vigor la rebaja fiscal aprobada por el Consejo de Ministros.

El IVA se reduce del 21% al 10%, lo que se traduce en unos 20-30 céntimos menos por litro, dependiendo del tipo de combustible. Pedro Sánchez lo ha confirmado: la publicación en el BOE se realizará esta noche y la aplicación será inmediata.

Repsol incrementa sus descuentos habituales hasta alcanzar los 40 céntimos por litro para los clientes que utilicen la app Waylet, disponible en sus más de 3.300 estaciones. Además, los profesionales y autónomos obtienen 5 céntimos extra si utilizan la tarjeta Solred.

Esta medida privada responde a la tensión en el mercado del petróleo, donde la gasolina se sitúa en 1,783 euros/litro y el diésel en 1,905 euros/litro, cifras que rememoran los niveles de 2022.

El Gobierno actúa ante el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. La reducción del IVA se acompaña de ajustes en los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos. Según la OCU, para un depósito de 50 litros, el ahorro oscila entre 8-10 euros por repostaje. Los transportistas que cuentan con devolución de gasóleo profesional ganan además 20 céntimos extra por litro, mientras que hay ayudas específicas para agricultores.

Los impuestos son una parte considerable del precio del combustible. En gasolina y diésel, representan cerca del 50-60% del coste final: el IVA (21%), el Impuesto Especial (alrededor de 40 céntimos/litro para gasolina) y otros gravámenes adicionales. Esta bajada temporal ofrece un respiro, aunque no compensa completamente la subida acumulada durante este mes: un incremento de +33 céntimos en gasolina y +44 en diésel, especialmente notable en regiones como Navarra.

Gasolineras más baratas para maximizar el ahorro

Mientras esperas la rebaja oficial, es fundamental elegir bien dónde repostar. Investigaciones realizadas por la OCU y Facua destacan las cadenas más económicas, que pueden ser hasta un 14% más baratas que las opciones más caras:

Cadena más baratas (gasolina/diésel) Ejemplos de precios bajos (20 marzo) BonÀrea, Alcampo, Tamoil Gasolina 95: 1,489 €/l en Alcampo Zaragoza GM Oil, Plenergy, Supeco Diésel: 1,559 €/l en Supeco Tarrasa Hipermercados y low cost Ahorro hasta 59 euros/depósito frente a las caras

Otras opciones destacadas incluyen a: Avia, Plenoil, Ballenoil, y Petroprix. Grandes marcas como son los casos de Repsol, BP, o incluso Petronor, suelen ser entre un 13-14% más caras. Puedes consultar mapas del Ministerio para localizar la gasolinera más cercana; las más económicas aparecen señaladas en azul oscuro.

Consulta detalles sobre la entrada en vigor del descuento gubernamental para planificar tu repostaje.

Impacto en el coste de la vida

Esta rebaja llega justo a tiempo para la próxima Semana Santa, cuando millones saldrán a las carreteras desde el próximo 27 de marzo. Aliviará sin duda las finanzas familiares: un coche medio gastará alrededor de unos 20 euros menos por depósito lleno. Sin embargo, los precios siguen elevados debido a la guerra, lo que afecta al transporte de mercancías, alimentos y precios en supermercados.

Para las familias: Menos gastos relacionados con el coche ayudarán a aliviar las tensiones presupuestarias mensuales.

Autónomos y transportistas: Los descuentos adicionales proporcionan un respiro significativo con unos ahorros estimados de unos 10 euros por depósito .

. En agricultura: Las ayudas específicas contribuyen a reducir los costes operativos.

A nivel general: Aunque la inflación energética sigue encareciendo alimentos y calefacción, esta medida ayuda a mitigar el impacto inmediato.

El sector reclama seguridad jurídica; sin una publicación oficial en el BOE esta noche, las gasolineras podrían mostrarse reticentes a aplicar ya esta rebaja. El Congreso deberá convalidar esta medida dentro de un plazo de 30 días (la votación está prevista para el 26 de marzo). Si no se aprueba, todo volvería atrás.

Reposta barato este fin de semana y disfruta del viaje con tranquilidad.