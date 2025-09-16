Francisco D’Agostino y Javier Conde lo han vuelto a hacer: Muro ruge con los toros

La Monumental de Muro volvió a vibrar con el toreo este 14 de septiembre, ocho años después de su último festejo. La empresa Balears Cambio de Tercio, liderada por Francisco D’Agostino y Javier Conde, colgó el cartel de «No hay billetes», en lo que fue otro éxito rotundo para la tauromaquia en Baleares. La afición respondió con fuerza, confirmando que el proceso de reactivación taurina en la isla es ya una realidad consolidada.

Con esta corrida, ya son tres los festejos consecutivos con lleno absoluto que ha organizado la empresa: dos en Inca y ahora este en Muro, en una plaza totalmente renovada y adaptada para volver al circuito taurino. El cartel reunió a David de Miranda, Javier Conde y Marco Pérez, tres generaciones con estilos distintos, que ofrecieron una tarde para el recuerdo.

David de Miranda sustituyó a Morante de la Puebla y lidió en primer y cuarto lugar, debido a su compromiso inmediato en Perú. Cortó cuatro orejas, destacando con una faena entregada al primer toro de Álvaro Núñez y otra de gran temple al cuarto de Garcigrande.

Javier Conde, en plena celebración de sus 30 años de alternativa, fue ovacionado en ambos toros, dejando destellos de su personalísimo toreo a pesar de contar con un lote complicado. Su presencia fue recibida con especial cariño por parte de la afición mallorquina, que reconoce en él a uno de los impulsores de esta nueva etapa.

El gran triunfador de la tarde fue Marco Pérez, quien deslumbró con dos faenas de alto nivel, especialmente con el sexto toro, de Monte la Ermita, al que cortó las dos orejas y el rabo. Su primer toro, de El Pilar, también fue premiado con la vuelta al ruedo. Fue, sin duda, el debut soñado del joven salmantino en tierras baleares.

Además de las figuras en el ruedo, el evento contó con una alta expectación mediática. Personalidades como Enrique Ponce y Adolfo Suárez Illana estuvieron presentes en el callejón, reforzando el peso simbólico de esta reapertura.

La empresa Balears Cambio de Tercio ha devuelto la ilusión a los aficionados. En palabras del propio Francisco D’Agostino recuperar plazas como Inca y Muro «es sembrar futuro». La próxima cita ya tiene fecha: el 9 de noviembre volverán los toros a Inca, y en diciembre, un festival cerrará el año en Muro.

«La tauromaquia en Baleares, gracias a esta gestión valiente y comprometida, vuelve a estar en el centro del mapa».